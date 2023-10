Fiordaliso è finita al centro di una polemica mediatica. Nel pomeriggio di domenica 15 ottobre, la concorrente del Grande Fratello era intenta a chiacchierare con Rosy Chin quando ad un certo punto ha pronunciato una frase che potrebbe costarle un provvedimento disciplinare.

L'episodio 'incriminato'

Nel primo pomeriggio di oggi, Fiordaliso stava parlando in giardino con Rosy Chin quando si è lamentata delle faccende domestiche. La concorrente ha affermato: "Ho detto vado al GF e non faccio niente, e invece anche qua! Lavoro come un neg...".

La chef italo-cinese anziché rimproverare la coinquilina, è scoppiata a ridere.

La reazione di alcuni utenti del web

Le affermazioni di Fiordaliso non sono passate inosservate ai telespettatori del reality show.

Sul social X, ex Twitter, moltissimi utenti hanno criticato la caduta di stile avuta dall'artista: "Questa è pesante". Un utente ha fatto riferimento alla squalifica di Fausto Leali: "Se hanno squalificato lui per una frase simile, anche Fiordaliso va squalificata". Un altro telespettatore ha affermato: "Frase di una bassezza inaudita". Tra i vari commenti c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore dell'artista "Basta con questo politicamente corretto, non ha detto nulla di offensivo nei confronti di una persona".

Infine c'è anche chi ha criticato Rosy Chin: "Ma quell'altra cosa ride?". Un altro telespettatore ha postato: "La risata da parte di una che appartiene ad una delle culture più discriminate di sempre. Mah".

Al momento non è dato sapere quale sarà la posizione del Grande Fratello davanti allo "scivolone" di Fiordaliso. Non è escluso che Alfonso Signorini non dia una strigliata alla concorrente nel corso della puntata di domani.

Heidi Baci criticata per una frase sul politicamente corretto

Nel frattempo, anche Heidi Baci è finita al centro di una polemica per via di una frase pronunciata durante un discorso legato al "politicamente corretto".

I concorrenti stavano facendo una riflessione sull'argomento, quando Heidi ha confidato di avere usato il cellulare mentre era alla guida: "Capisco quello che dite, in merito a questo io ho fatto uno scivolone pesante.

Io ho fatto una gaffe forte oggi. Ho detto ‘ho usato il telefono mentre guidavo’. Questa cosa fuori chissà che macello ha fatto. Scriveranno ‘Heidi fa una cosa vietata, la gente muore’. Questo è un esempio per dirvi che bisogna stare attenti. Adesso dici mezza cosa e sei nei guai subito. Non c’è più libertà. C’è sempre qualcuno che si offende. Perché non sai mai chi offendi".

In effetti, sui social le affermazioni della 25enne di Pescara hanno fatto scalpore venendo commentate in modo negativo.