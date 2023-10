Lunedì 2 ottobre su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello.

Durante la diretta Alfonso Signorini ha chiamato in causa Fiordaliso e ha mandato in onda una clip in cui la concorrente, parlando con Heidi Baci, si è lasciata andare alcuni giudizi sui compagni d'avventura. A finire nel mirino della concorrente sono stati Grecia Colmenares, Lorenzo Remotti, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Samira Lui e Anita Olivieri.

Le affermazioni di Fiordaliso

Durante la clip mandata in onda dal conduttore, i concorrenti hanno avuto la possibilità di vedere che cosa Fiordaliso pensa di loro.

Parlando con Heidi, la cantante ha riservato ha espresso un giudizio negativo sull'attrice venezuelana: "Grecia è la svalvolata, è nel suo mondo, con lei non ho proprio feeling".

L'artista si è detta delusa anche dall'atteggiamento di Rosy, che spesso sarebbe triste e tenderebbe solamente a cercare le sue amiche Letizia e Giselda: "Ci ha escluso un po' tutti".

Anita e Samira sono state definite dalla cantante come due "bambine alle scuole".

Fiordaliso ha inoltre confidato di non essere riuscita ad inquadrare Lorenzo, ma secondo lei è una persona costruita. Mentre su Giuseppe Garibaldi ha affermato che lo vede un po' ingrigito.

Infine la cantante ha espresso un giudizio anche su Beatrice: "Lei è una signora che è entrata in una Casa di bambini.

Quindi risulta un po’ piccata, un po’ antipatica" e ha aggiunto: "Non si è messa al nostro livello di gioco".

Fiordaliso non ci pensa due volte a dire la sua su tutti gli altri compagni di avventura... 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/CfG061UcmO — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2023

La reazione dei concorrenti

Terminata la clip, Signorini ha chiesto a tutti i concorrenti chiamati in causa di commentare i giudizi di Fiordaliso sul loro conto.

Beatrice ha spiegato di sentirsi esclusa dai suoi compagni d'avventura, mentre Grecia ha sostenuto di avere un ottimo feeling con Fiordaliso: "Io la ammiro tanto". Lorenzo ha negato categoricamente di essere "costruito".

Infine Rosy ha detto di non essere affatto una persona triste e ha promesso che nei prossimi giorni sarà più aperta anche nei confronti degli altri concorrenti.

Il commento di alcuni utenti del web

Sul social X, ex Twitter, i telespettatori del reality show hanno espresso dei commenti su Fiordaliso. Un utente ha affermato: "Per me continua ad avere qualcosa di speciale". Un altro ha chiosato: "Fa bene è sincera". Al contrario un telespettatore si è augurato che Fiordaliso non rovini il proprio percorso all'interno del programma per via dei giudizi velenosi.

Un utente si è augurato che Fiordaliso e Beatrice possano diventare amiche, mentre un altro ha scritto: "Fiordaliso ha 68 anni e definisce 'signora' Beatrice che ha solamente 50 anni. Senza parole".