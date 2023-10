In seguito al ritiro di Heidi Baci dal Grande Fratello i concorrenti continuano ad effettuare delle riflessioni. In queste ore, Letizia Petris ha sostenuto che Beatrice Luzzi abbia avuto un comportamento insensibile nei confronti Massimiliano Varrese. La riflessione è nata dal fatto che l’attrice ha proposto un brindisi in onore della ex coinquilina.

Le critiche di Letizia

Il ritiro di Heidi Baci ha scosso un po' tutti coloro che seguivano il Reality Show. Il giorno seguente l’11^ puntata Beatrice Luzzi ha proposto ai suoi compagni d'avventura un brindisi da dedicare alla ex coinquilina Heidi.

In un secondo momento Letizia Petris si è ritrovata a parlare con Samira Lui e ha criticato Beatrice Luzzi. A detta della concorrente romagnola, Luzzi avrebbe mancato di rispetto a Varrese: "La Bea che continua a parlare. Hai sentito cosa ha detto? ‘Sembra brutto se faccio un brindisi a Heidi?’ con Massimiliano di fianco che si era appena calmato. Capito? Secondo me bisogna un attimo…". Successivamente Petris ha raccontato l'episodio allo stesso Massimiliano Varrese. Quest'ultimo ha preferito non commentare l'atteggiamento della coinquilina, ma ha ribadito di sentire molto la mancanza di Baci: "Adesso che faccio la vasca la sto proprio pensando".

Letizia: -“Anche Bea a tavola 'vi sembra male se salutiamo Heidi' con Massi di fianco che si era appena calmato”



Quindi adesso mandare un saluto ad Heidi in presenza del guru, è una mancanza di rispetto nei confronti di quest'ultimo?#grandefratello #gfpic.twitter.com/AiYGl2oGYf — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 18, 2023

L'indignazione di alcuni utenti del web

La critica di Letizia Petris nei confronti di Beatrice Luzzi non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra.

Sul social X moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore di Luzzi sostenendo che si è trattato di un bellissimo momento. La maggior parte degli utenti crede che ogni gesto di Beatrice venga letto in "malafede" dai concorrenti del GF.

Tra i vari utenti c'è anche chi continua a dire che Varrese dovrebbe essere fuori dalla casa di Cinecittà mentre Heidi Baci dovrebbe proseguire il percorso all'interno del programma.

Secondo alcuni infatti, la 25enne di Pescara avrebbe abbandonato il gioco a causa della pressione subita da Massimiliano per intraprendere una conoscenza.

Heidi Baci ha abbandonato il gioco per motivi personali

Heidi al momento dell'uscita non ha avuto la possibilità di parlare con nessuno dei suoi compagni d'avventura. Sulla pagina ufficiale del programma è stato scritto che la concorrente ha abbandonato per "motivi personali".

A quanto pare Baci avrebbe maturato la decisione dopo l'incontro avvenuto in puntata con suo padre. Quest'ultimo si è detto molto deluso per avere visto la figlia incapace di mettere un muro con un uomo più grande di lei che le metteva pressione. Inoltre il signor Genti ha sostenuto che né lui ne sua moglie hanno più seguito la diretta per via della decisione di Heidi di frequentare Varrese.