Rosy Chin è finita al centro di una diatriba sui social per via di un episodio accaduto al Grande Fratello. Ieri sera, mentre la chef italo-cinese si trovava in cucina, arrivato il momento di condire la portata la Chin ha infatti mescolato la pasta col solo ausilio della mani, senza guanti o posate.

La pasta della 'discordia'

Sabato 21 ottobre, gli autori del GF hanno organizzato una festa a tema per i concorrenti della casa più spiata d'Italia. Mentre gli altri si stavano preparando, Rosy Chin si è offerta di preparare la cena ma qualcosa è andato storto.

Come mostra un video pubblicato su X, ex Twitter, la concorrente ha mescolato la pasta con soltanto le mani nude, senza l'ausilio di un guanto o di una posata. In un secondo momento la Chin ha ripetuto il gesto per amalgamare ancora meglio la pasta al condimento. Il tutto si è svolto sotto gli occhi di Jill Cooper, Paolo Masella e Giselda Torresan ma nessuno ha proferito parola.

RAGA A MANGIARE QUELLA PASTA TI VIENE QUALCHE INFEZIONE BATTERICA 🤮 #grandefratello #gf pic.twitter.com/PkeaDLvF2L — Soqquadro (@gicarestik2) October 21, 2023

L'ironia del web

Ovviamente l'episodio che ha visto protagonista Rosy Chin non è passato inosservato ai telespettatori del reality show. Moltissimi utenti hanno criticato il modus operandi della concorrente, sostenendo come quella vista sia una pratica poca igienica.

Un utente ha affermato: "Raga a mangiare quella pasta viene un'infezione batterica". Un altro utente ha commentato: "Dulcis in fundo alla fine del video Giselda con il suo la la la, che sembra la colonna sonora di profondo rosso, ci sta proprio come il cacio sui maccheroni". Un ulteriore telespettatore ha commentato: "Che schifo, avrà anche le mani pulite ma non si può vedere il cibo toccare in quel modo".

Tra i vari commenti c'è anche chi ha chiesto con sarcasmo se Rosy Chin sia la titolare di un noto ristorante di Milano: "Oh my God".

Chin riflette sul suo percorso e scoppia a piangere

Prima dell'episodio incriminato, Rosy Chin ha avuto un momento di sconforto. Al termine di uno degli allenamenti di Jill Cooper, la chef ha infatti prodotto delle riflessioni sul suo percorso asserendo come stia smarrendo la luce che aveva prima di entrare in casa.

Sebbene Angelica Baraldi l'abbia rassicurata spiegando che nel Gf è normale avere dubbi e insicurezze in quanto ci si trova all'interno di una bolla, la Chin è scoppiata in lacrime aggiungendo come spera di non aver deluso le persone a lei care che l'attendono fuori dalla casa.

Prima di concludere il discorso la concorrente si è detta pronta a riportare la propria positività in casa con la speranza di non mandare messaggi sbagliati all'esterno.