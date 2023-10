Dopo più di 20 giorni di "convivenza forzata" al Grande Fratello arrivano i primi screzi tra concorrenti, in primis tra Grecia Colmenares e Rosy Chin, tra le quali non è scattato alcun feeling.

Al contrario le due hanno spesso avuto dei battibecchi che al termine dell'ottava puntata hanno cercato di risolvere tramite un confronto.

Il confronto post-puntata

Durante le nomination palesi la Colmenares è risultata essere la più votata dai suoi compagni d'avventura: anche Rosy Chin l'ha votata sostenendo che sono troppo diverse e che la pensano in modo diametralmente opposto su diversi argomenti.

A quel punto l'interprete di Topazio ha rivelato un retroscena: pare che la Chin abbia infatti cambiato posto sul divano per non stare vicino a lei e tale atteggiamento avrebbe ferito l'attrice.

Al termine della diretta le due concorrenti hanno cercato un chiarimento e la chef italo-cinese ha ribadito di non riuscire ad avere un dialogo sano accusando la coinquilina di essere invadente: "Tu arrivi quando c'è un momento d'intimità tra due persone" ha affermato sostenendo che la Colmenares si sarebbe intromessa in una conversazione fra lei e Giselda: "Posso essere spaventata da persone come te che nella vita mi hanno fatto molto male?" ha concluso la Chin lasciando tutti senza parole.

Rosy a Grecia: "Posso essere spaventata da persone come te che nella vita mi hanno fatto molto male?"

MA QUESTA NON STA BENE.#grandefratello pic.twitter.com/qCmNYV09o3 — Sara (@Sara20036194) October 6, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

Le parole utilizzate da Chin nei confronti della compagna d'avventura non sono passate inosservate ai telespettatori del reality show.

Sul social X, ex Twitter, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore dell'attrice venezuelana: "L'ho detto dal giorno 0 che Rosy gira le frittate a suo piacimento". Un telespettatore con sarcasmo ha affermato: "Ecco a voi miss integrazione per le minoranze", il tenore di alcuni commenti riservati dal pubblico alla Chin le cui parole sono parse in assoluto esagerate.

Grecia Colmenares nuovamente al televoto

All'interno della casa di Cinecittà Rosy non è l'unica a non avere feeling con Grecia Colmenares. La concorrente venezuelana infatti, come accennato, è finita nuovamente al televoto ricevendo la maggior parte dei voti. Gli unici ad avere espresso un giudizio positivo su di lei sono stati Vittorio e Beatrice: il primo ha spiegato che spesso viene fraintesa perché non comprende al meglio l'italiano, la seconda ha difeso la coinquilina per essere stata zittita malamente da Alex Schwazer, un comportamento questo che non è piaciuto neanche ai telespettatori a casa.