Nel corso della diretta del Grande Fratello del 26 ottobre, verrà chiuso il televoto che vede in nomination Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. In attesa del verdetto ufficiale, i sondaggi del web indicano Beatrice come la preferita dal pubblico. Massimiliano raccoglie al momento, molti meno voti rispetto alla sua sfidante. La distanza tra i due, al momento, è netta, secondo i sondaggi Beatrice ha già il 75% delle preferenze.

Televoto del 26 ottobre: sfida tra Beatrice e Massimiliano

Il televoto che si chiuderà nella diretta di giovedì 26 ottobre è uno di quelli più attesi dai telespettatori che seguono il Grande Fratello.

In nomination attualmente ci sono Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese con l'attrice che risulta al momento la preferita del pubblico. I due protagonisti di questa edizione del Grande Fratello non si sono risparmiati in queste ultime settimane e hanno fatto capire sin da subito di non sopportarsi. Ecco il motivo per il quale il risultato di questo televoto è così atteso dal pubblico e anche dagli altri concorrenti all'interno della casa.

Cosa dicono i sondaggi: Massimiliano il meno votato dal pubblico del GF

Al termine della scorsa diretta, su Grande Fratello forumfree è stato lanciato un sondaggio, proprio per capire il sentiment del pubblico. Stando ai risultati aggiornati al 25 ottobre, Massimiliano Varrese risulta essere il meno votato.

Per lui solo il 25% delle preferenze. Mancano ancora diverse ore prima della chiusura del televoto e quindi nulla è ancora detto. Di certo, se le percentuali alla fine si rivelassero queste, starebbero a significare una cocente sconfitta per Massimiliano. Va pure ricordato che è la prima volta che Varrese finisce in nomination e questa è l'occasione per lui per testare il sentiment del pubblico.

Beatrice Luzzi straccia Varrese al televoto: è lei la preferita con il 75% dei voti

Va da sé che, Beatrice Luzzi è destinata a stravincere il televoto che la vede contrapposta a Massimiliano Varrese. Lei è la preferita del pubblico con il 75% delle preferenze. Un ampio margine sul suo sfidante, che testimonia come Beatrice sia entrata ormai nei cuori dei telespettatori del Grande Fratello.

L'attrice romana in queste ultime settimane è sempre stata premiata dal pubblico a casa, mentre Massimiliano, a quanto pare, è visto come uno dei personaggi più controversi di questa edizione. In attesa del verdetto definitivo, va ricordato che chi perderà, andrà a scontrarsi con Valentina al televoto eliminatorio del prossimo lunedì. Non ci sarà infatti nessuna eliminazione nella diretta del Grande Fratello del 26 ottobre.