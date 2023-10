Daniele Dal Moro è tornato in live su Twitch e nel corso di una lunga chiacchierata con i follower - in cui ha trattato vari argomenti - ha raccontato la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto alcune settimane fa dietro le quinte del Gran Hermano (il Grande Fratello spagnolo). Dal Moro ha spiegato di essere andato su tutte le furie perché la redazione non gli ha permesso di vedere Oriana Marzoli in un momento delicato.

La versione di Dal Moro

Daniele Dal Moro ha racconto su Twitch di non avere mai chiesto dei soldi alla produzione del reality show per incontrare la sua fidanzata.

Il diretto interessato ha detto di avere accettato di fare 1800km solo per riabbracciare Oriana Marzoli: "L'ho fatto per salutare Bebe che ne aveva bisogno". Una volta appreso che non avrebbe potuto vedere la fidanzata, Dal Moro è andato su tutte le furie: "Dopo 1800 km, per non vedere la mia ragazza che urla disperata dall’altra parte. Mi è partito l’embolo. Mi sono tolto la giacca, sono rimasto in canotta e mi sono trasformato nel demonio". L'imprenditore veneto ha spiegato che intorno a lui c'erano molti uomini della sicurezza: più loro gli dicevano che avrebbero chiamato le forze dell'ordine e più lui dava in escandescenza.

A tal proposito Dal Moro ha giustificato il suo atteggiamento: "Io ho principi e valori, non mi tratti così e non tratti così la mia ragazza davanti a me".

Il precedente

Oriana Marzoli ha lasciato il Gran Hermano, ma per ora i motivi non sono stati resi pubblici. Mentre l'influencer venezuelana si trovava nella casa del reality spagnolo aveva avuto la possibilità di rivedere il fidanzato Daniele Dal Moro, ma per vederlo avrebbe dovuto pagare una penale di 12.000 euro che sarebbero stati decurtati dal budget finale.

Di conseguenza Marzoli aveva declinato la proposta per non penalizzare gli altri concorrenti. Tuttavia in quel frangente si era lasciata andare ad una crisi di pianto.

Daniele e Oriana: relazione a gonfie vele

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono conosciuti grazie al Grande Fratello Vip 7: durante il periodo di "convivenza forzata" i due hanno avuto varie discussione, ma trovavano sempre un motivo per non chiudere il loro rapporto.

In seguito alla partecipazione di Marzoli al GF spagnolo, i due hanno compreso di non riuscire a restare lontani l'uno con l'altra. Attualmente l'influencer venezuelana si è stabilita a Verona, città natale del suo fidanzato.

Al GF spagnolo Marzoli ha rivelato l'intenzione di voler mettere su famiglia con Daniele Dal Moro e ha anche confidato che le piacerebbe convolare a nozze. A distanza dei primi mesi quando sono usciti dalla casa di Cinecittà, la coppia sembra avere trovato la giusta intesa.