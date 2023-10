Mancano poche ore all'inizio della quattordicesima puntata del Grande Fratello. Le anticipazioni che hanno fornito gli addetti ai lavori sulla diretta del 26 ottobre, riguardano soprattutto l'amore: Letizia riceverà una sorpresa dal fidanzato, Mirko si ritroverà faccia a faccia con la ex Perla. Oggi, inoltre, sarà svelato l'esito del televoto tra due "colonne" di quest'edizione del reality-show: Beatrice e Massimiliano a confronto in una nomination non eliminatoria.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello

Per giorni si è vociferato del possibile ingresso di Perla nella casa del Grande Fratello e oggi, giovedì 26 ottobre, questo accadrà.

Le anticipazioni della 14esima puntata, infatti, fanno sapere che la concorrente di Temptation Island avrà un faccia a faccia con Mirko tra le mura di Cinecittà: il romano si ritroverà di fronte a Vatiero a meno di una settimana dall'incontro con la fidanzata Greta.

Gli autori del reality Mediaset, dunque, hanno deciso di puntare ancora sul "triangolo" amoroso che ha animato l'estate di Canale 5 e che da qualche tempo è uno degli argomenti preferiti degli inquilini.

Novità sui protagonisti del Grande Fratello

Gli spoiler della puntata che sarà trasmessa in diretta questa sera, però, non chiariscono se Perla rimarrà oppure no nella casa.

Stando a quello che si legge in rete nelle ultime ore, Vatiero dovrebbe varcare la soglia della porta rossa solo per un confronto con Mirko (soprattutto per rispondere a quello che si è detto di lei da quando lui è un concorrente del reality-show), ma i fan non escludono che ad un certo punto Signorini possa chiederle di restare e quindi di entrare a far parte del cast fisso del programma.

Inoltre, a due mesi dall'inizio dell'avventura, Letizia riceverà una sorpresa dal suo fidanzato e con lui forse parlerà anche del rapporto che ha instaurato con Paolo davanti alle telecamere. La fotografa si è avvicinata molto a Masella in queste settimane, tant'è che lui si è dichiarato nonostante sappia benissimo che è impegnata fuori dalla casa del Grande Fratello.

L'esito del televoto al Grande Fratello

Sempre nel corso della puntata del Grande Fratello di questa sera, Alfonso Signorini svelerà l'esito di uno dei televoti più discussi di quest'edizione: Beatrice e Massimiliano sono in nomination e solo uno di loro sarà il preferito del pubblico.

Visti i risultati delle votazioni passate, i fan sono portati a pensare che Luzzi stravincerà questo confronto: l'attrice è entrata nel cuore dei telespettatori sin dal primo giorno e fino ad ora è sempre stata al top di tutti i televoti.

Questa settimana, però, nella casa ci sono stati anche molti litigi tra la protagonista della soap "Vivere" e gli atri inquilini: Rosy, Jill, Anita, Paolo, Letizia e Fiordaliso non hanno risparmiato dure critiche alla compagna d'avventura, e Cooper è anche arrivata a parlare di "bullismo" da parte sua nei confronti del gruppo.

La relazione tra Beatrice e Garibaldi, invece, è giunta al capolinea dopo che lei ha scoperto che lui ha detto che lei si disinteressa dei suoi figli: in questi giorni Giuseppe ha cercato un riavvicinamento ma la 50enne non ha voluto sentire ragioni e gli ha ribadito che per lei non esiste più.