Non sono passate neppure 24 ore da quando Samira ha abbandonato la casa del Grande Fratello, ma già è successo di tutto. L'eliminazione della modella, infatti, ha fatto disperare molti concorrenti ma soprattutto Garibaldi, che da ieri sera non fa che piangere e abbracciare il cuscino della ragazza. Spronato da Anita, Giuseppe ha ammesso di provare un forte sentimento per l'ormai ex compagna d'avventura, il tutto mentre Beatrice ammette di essersi innamorata di lui.

Garibaldi piange per Samira

Nella puntata del Grande Fratello in cui Heidi ha snobbato Varrese nella lettera che ha scritto dopo il suo ritiro dal gioco, il televoto ha decretato l'eliminazione definitiva di Samira: la modella è la prima Vip di quest'edizione ad abbandonare la casa per volere del pubblico.

Molti inquilini hanno reagito malissimo all'addio di Lui, ma uno in particolare sta continuando a disperarsi anche a distanza di ore dalla sua uscita.

Le telecamere del reality-show, infatti, il 20 ottobre hanno indugiato a lungo su Garibaldi e sulle lacrime che ha versato per l'assenza della ragazza tra le mura di Cinecittà.

Giuseppe, inoltre, da ieri sera ha preso le distanze da Beatrice e le uniche volte che ha parlato con lei è stato per ribadire che la loro conoscenza è finita per incompatibilità caratteriale.

Beatrice si dichiara

La mattina del 20 ottobre, dunque, Beatrice si è confrontata con diversi compagni d'avventura su quello che è successo la sera prima, a partire dalle parole che Giuseppe ha usato per descrivere il loro altalenante rapporto.

Quando Alex ha sottolineato che Garibaldi sarebbe uno dei più sinceri e onesti del gruppo, poi, Luzzi si è lasciata sfuggire una confidenza che gli spettatori del Grande Fratello hanno immediatamente intercettato.

"Esatto, è il motivo per il quale mi sono innamorata", ha detto l'attrice in un momento in cui il bidello non c'era.

Nonostante le cose tra loro non stiano andando per il meglio, dunque, la protagonista del reality-show non ha avuto paura nell'ammettere il sentimento che è nato in lei dopo qualche settimana di frequentazione davanti alle telecamere.

Il dietrofront del bidello

A qualche ora di distanza da questa inaspettata dichiarazione d'amore di Beatrice, Garibaldi ha spiazzato i fan del Grande Fratello lasciandosi andare ad una confidenza che riguarda i suoi sentimenti per un'altra concorrente.

"Io non potevo dire che ero innamorato di lei", ha ammesso Giuseppe parlando con Anita di Samira e di quello che ha sempre provato per lei sin da quando l'ha vista per la prima volta all'interno della casa.

Il calabrese ha spiegato che se non ha mai confessato ciò che sente per Lui è perché sa che lei non lo corrisponde, soprattutto perché è fidanzata.

"Avevo paura che il nostro rapporto potesse cambiare dicendole queste cose", ha proseguito il ragazzo nello sfogo che ha lasciato senza parola tutto il pubblico del reality Mediaset.

"Lui ha appena detto di essersi innamorato di Samira", "Il bidello ha scritto una lettera d'amore per Samira e gliel'ha messa in valigia. Questa è la dinamica più surreale di sempre", questi sono alcuni dei commenti che gli spettatori del GF hanno fatto sui social dopo aver assistito al colpo di scena tra Beatrice e Garibaldi.