Nella casa del Grande Fratello sembra ormai essere nata una storia d’amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi [VIDEO]. Tuttavia, questo feeling non convince del tutto alcuni inquilini della casa, e tra questi vi è Fiordaliso.

La cantante, approfittando di un momento in cui era da sola con Beatrice, l'ha messa in guardia da Garibaldi, dicendosi non molto convinta di alcuni suoi atteggiamenti

Fiordaliso ha qualche dubbio su Giuseppe

Mentre si trovava in salotto insieme a Beatrice, Fiordaliso ha esordito dicendo: "Bea, tutto ok con Giuseppe? Sei sicura davvero di questa storia?

Io non sono convinta, e non di te, non sono convinta di lui. Ho dei campanelli d'allarme. Sai che ti dico sempre quello che penso". La cantante ha specificato di non aver visto nulla di compromettente, ma di avere delle sensazioni particolari. A suo parere, nonostante Garibaldi sia una bella persona, lo vede impaurito.

Fiordaliso, proseguendo nel suo discorso, ha aggiunto che spera di sbagliarsi perché Giuseppe si comporta sempre in modo carino con tutti, però lei in questo momento sente dentro di sé delle sensazioni strane, come se il giovane fosse spaventato e insicuro sulla sua liaison con Beatrice.

Beatrice, dal canto suo, si è dimostrata molto tranquilla, rispondendo che lei con Giuseppe sta bene e che va tutto a gonfie vele.

Si è detta serena, ritenendo eccessive le preoccupazioni di Fiordaliso perché di certo non deve sposarsi con Giuseppe, e che punta soprattutto a capire come proseguirà la loro intesa.

Luzzi ha concluso dicendo: "Ti ringrazio per la sincerità, però con me è molto carino. L'importante è che tu non abbia visto nulla di strano".

Primo aereo al Grande Fratello per Beatrice

Intanto, il primo aereo a sorvolare i cieli della casa di Cinecittà è stato proprio dedicato a Beatrice Luzzi. Ad accorgersi della sorpresa è stata Letizia che, piena di gioia, è corsa in casa per avvertire Beatrice. L'attrice si è mostrata subito incredula e commossa nel ringraziare i fan per il gesto carino.

Accanto a Beatrice c'era Giuseppe, il quale l'ha abbracciata e le ha detto: "Goditi il momento".

Lo striscione dell'aereo dedicato a Beatrice Luzzi recitava: "Bea, regina di cuori, l'Italia ti ama", con la firma dei fan. L'attrice, prima di rientrare in casa, ha nuovamente ringraziato i suoi sostenitori per averle fatto questo inaspettato regalo nel giorno del compleanno di suoi figlio Valentino.