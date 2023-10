Continuano anche a distanza le incomprensioni tra Mirko e Greta: se il romano al Grande Fratello si dice innamorato di lei, la single di Temptation Island tentenna e smentisce il compagno su un paio di cose che ha raccontato in tv. La ragazza, infatti, sostiene che il messaggio che Brunetti ha mandato a Perla senza dirle niente (anzi cancellandolo dalla chat prima che lei lo scoprisse) non aveva a che fare con cose di lavoro come lui ha dichiarato pubblicamente.

Aggiornamenti su Mirko Brunetti

Sono passati pochi giorni da quando Mirko ha esordito nel cast del Grande Fratello, ma sono già tanti gli spunti di discussione che ha regalato ai telespettatori.

Da quando vive tra le mura di Cinecittà, infatti, il ragazzo ha parlato tantissimo sia di Perla che di Greta, le donne alle quali è stato legato in questi anni: con Vatiero ha fatto coppia per 5 anni, con Rossetti per pochi mesi dopo aver partecipato alla stesse edizione di Temptation Island.

Nel raccontare il periodo di crisi che sta vivendo con l'attuale fidanzata da qualche settimana, Brunetti ha tirato fuori un messaggio che ha inviato alla ex senza dire niente alla compagna; quest'ultima, però, ha scoperto tutto e ha iniziato a mettere in dubbio la relazione e il futuro della stessa.

La versione di Greta sul racconto fatto al Grande Fratello

Nel rispondere alle domande dei fan su Instagram, l'altro giorno Greta ha smentito Mirko e quello che ha raccontato nella casa del Grande Fratello su uno dei motivi delle loro recenti liti.

"Il messaggio che ha mandato alla ex non era di lavoro come dice", ha precisato la single di Temptation Island sui social network.

Stando alla versione della modella, dunque, il romano avrebbe contattato Perla per questioni personali e non professionali come ha sostenuto davanti alle telecamere del reality Mediaset.

"Non è vero quello che ha detto, anche se non era niente di che.

Ma poi se era solo un messaggio di lavoro, perché l'ha cancellato e ha lasciato tutti gli altri? O cancelli tutta la chat o non ne rimuovi solo uno", ha puntualizzato la tentatrice.

Il concorrente del GF, dunque, avrebbe raccontato una bugia e Greta lo ribadisce aggiungendo: "Io non sono pazza, credetemi, e non è una cosa finta".

Il commento sul futuro nel reality

Sempre su Instagram, però, Greta ha commentato il possibile ingresso di Perla nella casa del Grande Fratello. Da quando Mirko è diventato un concorrente del reality Mediaset, infatti, molti spettatori sono certi che almeno una delle "sue donne" presto varcherà la soglia della porta rossa o per un'ospitata o per rimanere.

"Non sarebbe assolutamente un problema, anzi più risposte per me. Ormai mi aspetto di tutto e questa cosa l'ho messa in conto", ha fatto sapere la single di Temptation Island in questi giorni.

Rossetti, inoltre, ha preferito non sbilanciarsi su quello che potrebbe accadere in futuro, quindi non ha né confermato né smentito che prima o poi parteciperà ad almeno una puntata del GF per confrontarsi con il fidanzato sulla loro intricata situazione.