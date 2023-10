Il ritiro di Heidi è stato uno degli argomenti principali della puntata del Grande Fratello del 19 ottobre: Alfonso Signorini ha dedicato più di un'ora all'abbandono della ragazza, ripercorrendo passo dopo passo tutto quello che è successo prima che lasciasse la casa spontaneamente. Nella lettera che ha inviato agli ex compagni d'avventura, Baci ha snobbato Massimiliano: lui ha giustificato il tutto sostenendo che la 26enne non sarebbe stata lucida nel momento in cui ha scritto quelle parole.

I dubbi sul ritiro di Heidi Baci

Ieri, giovedì 19 ottobre, c'è stato un parziale ritorno di Heidi al Grande Fratello.

A pochi giorni dal suo addio al gioco, la modella si è fatta viva su Canale 5, ma non nel modo in cui speravano in suoi fan.

Dopo aver analizzato e commentato tutto quello che è accaduto lunedì scorso in diretta (dall'incontro di Baci con il padre all'uscita dalla casa senza salutare nessuno), Signorini ha informato gli inquilini del perché la giovane ha lasciato il programma da un momento all'altro.

"In confessionale ha parlato al telefono con la mamma e, dopo nemmeno 30 secondi di chiamata, ha comunicato la sua volontà di andare via", ha raccontato Alfonso al pubblico e ai concorrenti.

Il vero motivo per il quale Heidi ha abbandonato il reality-show, dunque, sarebbe la preoccupazione delle condizioni di salute della madre, "devastata" dal suo avvicinamento a Massimiliano davanti alle telecamere.

Le parole di Massimiliano Varrese

Heidi, però, l'altra sera non era né in studio né nella casa per un confronto con gli ex compagni: come è accaduto l'anno scorso con Marco Bellavia, il ritorno della 26enne dopo il ritiro sta avvenendo in modo graduale.

Il 19 ottobre, infatti, agli inquilini è stata mostrata la lettera che Baci ha scritto dopo aver lasciato il Grande Fratello, un breve messaggio nel quale la giovane ha detto tutto e niente, se non che l'amore per la sua famiglia è più importante di un gioco e di dinamiche televisive.

L'ex concorrente, inoltre, ha voluto salutare soltanto Vittorio e Letizia, le uniche persone delle quali ha detto di sentire la mancanza da quando è andata via.

Il conduttore ha subito interpellato Massimiliano su questo, ma lui in un primo momento ha fatto il diplomatico rispondendo: "Giusto così, forse sono un argomento scomodo attualmente ma in futuro chissà".

Lo sfogo notturno al Grande Fratello

Al termine della puntata, però, Varrese si è lasciato andare a riflessioni che hanno spiazzato i telespettatori. Nel commentare con gli altri la lettera di Heidi in cui non è stato neppure menzionato lontanamente, Massimiliano ha detto: "Io noto i dettagli e stasera ne ho visti parecchi".

"Da dislessico, vi dico che la sua grafia era tremolante, come se fosse stata costretta a tirarsi indietro. La sua scrittura andava da verso la sinistra e non in avanti", ha aggiunto l'attore nell'analisi che ha fatto del messaggio che Baci ha inviato al gruppo dopo il suo addio al Grande Fratello.

L'uomo ha proseguito nel suo sfogo affermando: "Questo è sintomo di una persona che sta vivendo un momento concitato o magari non ce l'ha fatta a scrivere quello che avrebbe voluto.

Ciò mi lascia l'amaro in bocca".

Insomma, Varrese è convinto che Heidi l'abbia ignorato per evitare ulteriori problemi con la sua famiglia, ma che in cuor suo avrebbe voluto tanto salutarlo e confermare quello che lui ha detto molte volte in casa negli ultimi giorni, ossia che tra loro sarebbe nato l'amore e che solo l'intervento del padre ha impedito una relazione che entrambi avrebbero desiderato sin dal primo incontro.