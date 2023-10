Il Grande Fratello continua a regalare colpi di scena ai telespettatori con il personaggio di Beatrice Luzzi ad essersi eretto a protagonista indiscusso dell'ottava puntata del Reality Show, quella andata in scena giovedì 5 ottobre. Il pubblico premia la Luzzi e i compagni di avventura di fatto ne esaltano le capacità e la popolarità senza rendersene conto.

Non fa una bella figura l'atleta Alex Schwazer, che se la prende in maniera palesemente sgarbata con l'attrice Grecia Colmenares. Giuseppe Garibaldi, infine, pecca un po' di presunzione e si sente un predestinato.

Beatrice Luzzi contro tutti: voto 9

L'attrice è la assoluta protagonista dell'ottava puntata del Grande Fratello. Il pubblico la premia in maniera netta e riesce a ottenere un 47% al televoto, che la rende immune nelle nomination che portano all'eliminazione. I suoi coinquilini, che non la apprezzano particolarmente, non si rendono conto della forza che le danno agli occhi del pubblico continuando a disprezzarla e a farle metaforicamente la guerra. Esilarante è quando finge di non ricordare il cognome di Massimiliano, è fredda e cinica quando spiega la motivazione per cui chiede il cambio letto ad Alex Schwazer. Non lesina stupore e non si tira indietro nemmeno quando accusa Varrese di rosicare perché non è stati scelto, al contrario di lei, per una copertina di Tv Sorrisi e Canzoni.

Non si tira indietro, infine, nemmeno nell'accusare l'attrice Jane Alexander di averle scippato la parte delle marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa, sostenendo di averlo fatto in maniera scorretta. Voto 9.

Schwazer poco galante con Grecia: voto 4.5

Il campione olimpico Alex Schwazer si lascia andare ad un comportamento poco consono nei confronti di Grecia Colmenares.

L'inquilino arriva a zittire l'attrice avvicinandosi in maniera minacciosa alla stessa, scatenando anche il risentimento del pubblico e il monito da parte di Alfonso Signorini. L'atleta perde letteralmente le staffe per difendere a spada tratta il suo amico Massimiliano Varrese, accusato dalla Colmenares di non provare emozioni autentiche e di essere troppo costruito nei suoi atteggiamenti.

Grecia interrompe spesso il discorso di Alex provocando nello stesso inquietudine e una reazione a dir poco esagerata, immagine che non fa chiaramente onore all'atleta altoatesino. Voto 4.5.

Giuseppe Garibaldi non spicca il volo: voto 5

Giuseppe Garibaldi prova costantemente a mettersi in risalto agli occhi del pubblico, ma non sempre ci riesce. Si sente forte per le ipotetiche avances di Beatrice Luzzi, che in realtà parla esclusivamente di stima e coraggio nei suoi confronti, ma si compiace troppo in un ruolo che almeno al momento sembra appartenergli davvero poco. Addirittura si erge a protagonista quando ipotizza che sarà il primo concorrente dell'attuale edizione a baciare. Bella, invece, la sorpresa che il Grande Fratello gli regala facendogli incontrare l'amata mamma, il ragazzo nei giorni precedenti appariva parecchio preoccupato per un intervento importante che la donna avrebbe dovuto sostenere. Cade, infine, nella banalità quando parla del posto fisso e della mentalità che avrebbero tutti i meridionali in relazione all'argomento. Voto 5.