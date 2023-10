A poco più di 24 ore da una nuova puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è di nuovo al centro dell'attenzione per le pungenti critiche che le hanno mosso i coinquilini all'interno della casa. Varrese, per esempio, l'ha punzecchiata dicendosi certo del fatto che lei provi un'attrazione nei suoi confronti, ma che non lo ammetterebbe per orgoglio. Dopo Alex Schwazer, dunque, un altro concorrente del reality-show pensa che l'attrice sia interessata a lui, ma che si sia avvicinata a Giuseppe Garibaldi solo per strategia.

Massimiliano parla di Beatrice

In questi giorni Beatrice non deve fare i conti solo con la dichiarazione di Garibaldi a Samira: se il rapporto con Giuseppe è sempre più in crisi, quello con la maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello non va di certo meglio.

Lo scorso 21 ottobre, ad esempio, Massimiliano si è ritrovato con alcuni compagni d'avventura e ha iniziato a sparlare di Luzzi e dei comportamenti che ha all'interno della casa da oltre un mese. L'attore, in particolare, si è detto convinto del fatto che la collega abbia una "cotta" per lui, un interesse che nasconderebbe da settimane.

"Lei mi stuzzica, io non faccio più nulla. Le manca il fatto che le rispondo", ha esordito Varrese nell'analisi che ha spiazzato gli spettatori del reality-show.

Novità sui protagonisti del Grande Fratello

"Beatrice ama uno come me, ma qui dentro sa che non potrà mai...", ha aggiunto Massimiliano in merito a quello che la protagonista del Grande Fratello proverebbe realmente per lui.

Varrese, infatti, è apparso sicuro del fatto che Luzzi gli andrebbe contro solo per nascondere un'attrazione che davanti alle telecamere non potrebbe mai concretizzarsi per diversi motivi.

"Non lo ammetterà mai, ma io sono il suo tipo", ha detto ancora l'attore all'interno della casa più spiata d'Italia.

Le frecciatine all'attrice, però, sono continuate con un commento sul suo rapporto con il genere maschile, soprattutto dopo averla vista interagire con Giuseppe per qualche settimana. "Lei odia l'uomo, è come se avesse un odio per la figura maschile", ha concluso il concorrente del reality Mediaset.

Gli alti e bassi di Beatrice

Quando Varrese ha detto queste cose sul suo conto, Beatrice non era nei paraggi e quindi non ha potuto controbattere: è molto probabile, però, che domani sera Alfonso Signorini mandi in onda un filmato su tutto quello che Massimiliano ha "insinuato" su Luzzi durante la settimana, a partire dal suo altalenante rapporto con Giuseppe.

L'attrice che da oltre un mese è al centro di tutte le dinamiche del Grande Fratello, infatti, solo pochi giorni fa ha reagito con stizza alla motivazione con la quale Alex l'ha nominata: lo sportivo, infatti, si è detto certo del fatto che la coinquilina sia interessata a lui e che quindi finga un trasporto per Garibaldi.

La donna ha smentito con forza questa teoria, anzi ha attaccato pesantemente Schwazer tirando in ballo il suo passato tuonando: "Lui è una persona scorretta, l'ha dimostrato anche a livello internazionale".

Questa stoccata sulla squalifica per doping che il marciatore sta ancora scontando non è piaciuta a molti spettatori, anche a quelli che hanno sempre difeso Beatrice dalle critiche degli altri inquilini della casa.