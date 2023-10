Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 di giovedì 2 novembre ci sarà la reazione di Gianlorenzo Botteri rispetto all'assunzione di Concetta. Stando alle anticipazioni, lo stilista non vedrà di buon occhio l'arrivo della signora Puglisi e farà di tutto per metterla in difficoltà con un tranello. Umberto, invece, si darà da fare per agire alle spalle di Ezio e Vittorio e farà una proposta a Tancredi. Nel frattempo, Vittorio ripenserà al momento magico vissuto con Matilde, mentre lei vorrà subito prendere le distanze da Conti. Infine, Matteo si renderà conto di dover lasciare la casa di Maria per evitarle problemi, ma quando sarà sula soglia tra i due accadrà qualcosa di inaspettato.

Concetta avrà un nemico in atelier

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 raccontano che nella puntata in onda giovedì 2 novembre Gianlorenzo Botteri verrà a sapere che Concetta è diventata la nuova sarta del magazzino. Lo stilista, a differenza del resto dello staff di Vittorio, non accoglierà affatto bene la novità, soprattutto perché è stato tenuto fuori dalla scelta.

Per vendicarsi, Botteri studierà un tranello per mettere in difficoltà Concetta. Lo scopo di Gianlorenzo sarà quello di dimostrare che la donna non è all'altezza del ruolo che le è stato assegnato.

Matteo lascerà la casa delle ragazze

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di giovedì 2 novembre vedrà al centro delle scene anche Matteo che capirà di essere di troppo a casa delle ragazze.

Il fratello di Marcello non avrà nessuna intenzione di mettere in difficoltà Maria con i suoi genitori e con le sue coinquiline, per questo maturerà la decisione di andare via. Quando Matteo starà meglio lascerà la casa di Maria, ma al momento di varcare la soglia succederà qualcosa di inatteso tra i due.

Nel frattempo, Vittorio non potrà fare a meno di ripensare ai momenti intensi vissuti in compagnia di Matilde.

La donna, tuttavia, prenderà una decisione chiara: tra lei e Vittorio ci saranno soltanto rapporti professionali da quel momento in poi.

Umberto agguerrito contro Ezio e Vittorio chiederà la complicità di Tancredi

Umberto non avrà intenzione di lasciare campo libero alla Tessuti Colombo, quindi parlerà con Tancredi e gli farà una proposta per fermare l'azienda di Ezio e i progetti dell'imprenditore e Vittorio.

Per Gloria e suo marito si prospetta un momento difficile dal punto di vista economico, perché il loro nemico sembrerà molto deciso a mettere i bastoni tra le ruote all'azienda. Per Tancredi accettare la proposta di Guarnieri significherà andare contro sua moglie, visto che Matilde ha proposto i suoi terreni alla Tessuti Colombo. Dopo aver visto sua moglie con Vittorio, però, non si esclude che l'uomo voglia vendicarsi.