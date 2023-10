Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma su Rai 1? Non si esclude che, al centro della scena, possano tornare le vicende d Gemma.

L'ex venere del grande magazzino milanese potrebbe spiazzare tutti i suoi conoscenti, annunciando la perdita del bambino che portava in grembo.

E, a quel punto, la relazione col suo compagno Marco potrebbe subire una battuta d'arresto al punto che il nipote della contessa potrebbe decidere di riconquistare il cuore della sua ex Stefania.

Gemma perde il bambino nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 prosegue con successo nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1 e nel corso delle nuove puntate di questa stagione, potrebbe esserci spazio per le nuove vicende di Gemma, dato che fino a questo momento l'ex venere non è ancora apparsa nelle trame della soap.

Al termine della scorsa serie, l'ex venere del grande magazzino aveva annunciato la sua gravidanza svelando a Marco che era proprio lui il padre del bambino che portava in grembo.

Ma cosa è successo in seguito? Gemma ha lasciato Milano assieme a sua mamma e al suo fidanzato, ma non si esclude che le cose possano non andare nel verso sperato.

Gemma e Marco si ritrovano ai ferri corti nelle prossime puntate de Il Paradiso 8?

Il sospetto, infatti, è che Gemma possa perdere quel bambino che portava in grembo, frutto del suo amore col giovane giornalista, nipote della contessa Adelaide.

Di conseguenza, nel corso delle prossime puntate di questa ottava stagione, potrebbe arrivare il verdetto spiazzante per Gemma e la ragazza scoprirebbe così che non diventerà mamma.

In tal caso si tratterebbe di un vero e proprio choc per la figlia di Veronica, dato che aveva difeso la sua gravidanza (fuori dal matrimonio) con le unghie e con i denti, dicendosi pronta a tutto pur di veder crescere in serenità il frutto del suo amore con Marco.

Marco rivuole Stefania nelle nuove puntate de Il Paradiso 8?

Ma non è finita qui, perché proprio la perdita del bambino, potrebbe avere delle conseguenze nefaste sul rapporto tra Gemma e Marco.

Non si esclude che i due possano ritrovarsi di nuovo ai ferri corti, proprio come era già successo in passato e quindi decidere di mettere la parola fine al loro rapporto sentimentale.

E, in quel caso, Marco potrebbe tornare indietro sui suoi passi: il giornalista, infatti, potrebbe rendersi conto di essere realmente innamorato della sua ex Stefania e tornare così sui suoi passi.

Marco, a quel punto, potrebbe fare il possibile per riconquistare il cuore dell'ormai ex venere del grande magazzino milanese che si trova in America, assieme a sua mamma Gloria.