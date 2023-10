Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma nel corso delle prossime settimane su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Vito Lamantia. Dopo aver trascorso un lungo periodo in Australia per motivi di lavoro, Vito avrà la possibilità di tornare a Milano e scoprirà così i dubbi e le incertezze della sua amata Maria. Un ritorno che non passerà inosservato, in primis per Matteo Portelli che, dopo l'avvicinamento con la stilista, inizierà a tremare.

Vito ritorna nelle nuove puntate: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 di questo autunno, rivelano che il giovane Vito avrà modo di tornare nel capoluogo lombardo.

Il contabile aveva scelto di lasciare il suo incarico al grande magazzino milanese per dedicarsi ai suoi affari in Australia: successivamente quindi Matteo è riuscito a ottenere un colloquio per diventare il nuovo contabile del negozio e alla fine ha avuto la meglio.

Nei prossimi mesi però Vito tornerà in città e finirà per dover affrontare la difficile situazione in corso con la sua fidanzata e promessa sposa, Maria.

Vito scopre i dubbi di Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In questo periodo in cui i due hanno portato avanti la loro relazione a distanza, Maria si è resa conto di provare qualcosa di diverso nei suoi confronti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che la stilista si avvicinerà pericolosamente al giovane Matteo, che diventerà così un punto di riferimento importante nella sua vita.

Il feeling tra Maria e Matteo crescerà sempre più e, a quel punto, la stilista non potrà nascondere i suoi dubbi e le incertezze in merito alla relazione con Vito.

Con il suo rientro in città, quindi, Vito si ritroverà a scoprire tutta la verità sui dubbi e le incertezze coltivate da Maria.

Matteo trema per Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

A quel punto, quindi, i due affronteranno un momento di profonda crisi e spetterà alla stilista prendere la decisione finale sul proprio futuro sentimentale.

Sta di fatto che, il rientro in città di Vito finirà per spiazzare e lasciare amareggiato anche il giovane Matteo Portelli.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, rivelano che il contabile del grande magazzino milanese inizierà a tremare all'idea di rischiare di perdere per sempre la sua amata Maria.

Una situazione che si preannuncia particolarmente ingarbugliata, la quale però potrebbe portare la giovane stilista a mettere un punto definitivo alla sua relazione col giovane Vito Lamantia, nonostante l'affetto dei suoi genitori nei suoi confronti.

Crescono gli ascolti della nuova stagione de Il Paradiso delle signore

Insomma, le vicende di Maria si preannunciano particolarmente spinose e terranno gli spettatori col fiato sospeso fino alla fine di questa ottava serie, che sta appassionando sempre più gli spettatori.

Al momento gli ascolti de Il Paradiso delle signore continuano a essere soddisfacenti e la media Auditel è di oltre 1,6 milioni di spettatori fissi al giorno, con punte di share che toccano anche il 23%.