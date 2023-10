Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre, Adelaide annuncerà la sua partenza a Marcello, lasciando il giovane assai deluso. Nel frattempo, al Paradiso arriverà un misterioso cliente, ma Delia cercherà di evitarlo in tutti i modi. Salvo, invece, si troverà di fronte al fidanzato di Elvira e si renderà conto di non avere molte chance.

Adelaide prepara la sua partenza per Ginevra

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio Conti e Roberto dovranno correre ai ripari per risolvere alcune irregolarità riscontrate nella contabilità del grande magazzino.

Sarà un periodo di forte tensione e incertezza per i due uomini, che dovranno lavorare sodo per risolvere la situazione.

Marcello, intanto, nonostante la gelosia, riconoscerà il gesto nobile di Umberto nei confronti di Adelaide. Invece Guarnieri apprezzerà l'aiuto offerto da Flora per convincere Odile ad accettare la visita di Adelaide. Quest'ultima intanto annuncerà a Marcello la sua decisione di lasciare Milano e partire per Ginevra: Barbieri non sarà affatto felice della novità, ma al contempo non saprà cosa fare.

Marcello deluso da Adelaide

Nel corso della settimana, gli eventi si susseguiranno in modo frenetico al grande magazzino. Delia si aprirà con Clara e le confesserà di conoscere il cliente che aveva evitato di servire.

La donna racconterà alla sua amica cosa è realmente accaduto tra lei e quell'uomo misterioso, rivelando una storia intricata e piena di segreti.

Salvo, invece, scoprirà che Matteo sta cercando lavoro e deciderà di informare immediatamente Marcello. Nel frattempo Adelaide annuncerà a Marcello che si trasferirà a Ginevra per un lungo periodo.

Questa notizia lascerà Marcello assai deluso e incerto sul futuro, mentre la contessa sembrerà prendere decisioni importanti che potrebbero influenzare la vita di molte persone.

Ciro preoccupato per Maria

Ciro preoccupato per Maria e il suo fidanzato, inizierà ad indagare per scoprire se ci siano dei problemi nella loro relazione.

Vittorio si troverà di fronte alla difficoltà di trovare un nuovo contabile per il Paradiso, dopo la rinuncia di Vito. Frattanto Maria si renderà conto di non poter andare avanti, senza l'aiuto di sua madre. Consapevole dei suoi limiti, deciderà di accettare l'aiuto della donna per gestire le sfide che si presenteranno. In seguito Marcello offrirà a Matteo la possibilità di lavorare come suo braccio destro, ma il giovane sembrerà non prendere nemmeno in considerazione la sua proposta. Elvira, intanto, deciderà di organizzare un'uscita a quattro con Irene e i rispettivi fidanzati, ma Alfredo si sentirà a disagio e deciderà di non dirlo a Salvatore.

Flora accetta la proposta di Adelaide

Marcello verrà a sapere che Vittorio è alla ricerca di un nuovo contabile per il Paradiso.

Intrigato dalla possibilità di coinvolgere Matteo, Barbieri inizierà a concepire un piano che potrebbe essere vantaggioso per entrambi.

Flora prenderà una decisione importante accettando la proposta di Adelaide di trasferirsi a Villa Guarnieri con Umberto. Quest'ultimo intanto si presenterà a sorpresa da Adelaide e si aprirà con lei, riguardo i suoi pensieri. Matteo, invece, si candiderà per il ruolo di contabile al grande magazzino e dopo aver superato un colloquio di lavoro brillante, inizierà il suo periodo di prova.

Nel frattempo, Alfredo cercherà di porre rimedio alla situazione tesa con Salvatore, scusandosi per non avergli rivelato della loro uscita a quattro con Irene, Elvira e Tullio.

Salvo prova dei sentimenti per Elvira

Salvo si ritroverà da solo con Elvira e si renderà conto di provare ancora forti sentimenti per lei. Questo momento di intimità potrebbe portare a una riflessione profonda.

Infine, Adelaide deciderà di parlare con Flora, Matilde, Umberto, Tancredi e Marcello per un annuncio importante.