Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 nei pomeriggi di giovedì 2 e venerdì 3 novembre annunciano che il direttore Vittorio Conti rimarrà deluso da Matilde Frigerio, la quale sembrerà avvicinarsi al marito Tancredi

Intanto Marcello sarà impegnato a salvare la Tessuti Colombo, ma Umberto non si fermerà e cercherà in tutti i modi di far fallire la fabbrica e il negozio rivale. Per fare ciò, il commendatore metterà in atto un nuovo piano, coinvolgendo anche Tancredi.

Nel frattempo a casa di Maria succederà l'inaspettato, infatti Matteo e la giovane Puglisi finiranno per lasciarsi andare a un bacio.

Anticipazioni del 2 novembre: Umberto vuole affondare Vittorio e Ezio

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore del giorno 2 novembre 2023 riportano che il commendatore Guarnieri vorrà affondare il grande magazzino rivale e cercherà in tutti i modi di chiamare in causa Tancredi: Umberto avrà infatti un piano in mente per fermare allo stesso tempo sia Ezio che Vittorio.

Intanto, ignaro dei complotti che i suoi rivali d'affari stanno tramando alle sue spalle, Conti avrà la testa altrove e non potrà fare a meno di pensare alla romantica serata trascorsa in compagnia di Matilde, ma presto riceverà una delusione, perché capirà che la donna vuole soltanto un rapporto professionale con lui.

Intanto Botteri apprenderà con sgomento che Concetta è stata assunta in atelier in qualità di sarta e si sentirà risentito per non essere stato interpellato.

Volendosi vendicare, l'uomo non esiterà a tendere un tranello alla madre di Maria, in modo da dimostrare che non è adatta a ricoprire il suo ruolo.

Nel frattempo Matteo sarà in procinto di lasciare l'appartamento di Maria, ma qualcosa sembra trattenerlo.

Il Paradiso delle Signore, spoiler del 3 novembre: Maria tratta freddamente Matteo dopo il bacio

Nell'appuntamento in onda il 3 novembre, Marcello vorrà incontrare il sindaco di Sperti in modo da parlargli dei problemi incontrati dalla Tessuti Colombo in merito al trasferimento.

Non volendo impensierire la figlia, mamma Concetta cercherà di cavarsela da sola con Botteri.

Sarà così che la donna affronterà un'altra dura prova.

Intanto Matteo e Maria si baceranno e le conseguenze che ne deriveranno saranno particolari. Matteo, infatti, vorrà avvicinarsi alla ragazza mentre lei lo tratterà freddamente.

Vittorio si renderà conto di non avere chance con Matilde, in modo particolare quando vedrà la donna e il marito Tancredi in atteggiamenti intimi.