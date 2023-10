Le puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore in onda il 9 e il 10 novembre 2023 raccontano le vicende di Fiorenza Gramini, che sarà in combutta con Tancredi per rivelare la Tessuti Colombo. Sarà lei a proporre a Ezio Colombo e Gloria Moreau di vendere la loro azienda. La coppia sembrerà interessata all'offerta e la cosa deluderà profondamente Matilde.

Flora si vuole candidare per diventare la presidentessa del Circolo

Vittorio (Alessandro Tersigni) verrà a conoscenza della proposta inaspettata che Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) hanno ricevuto da Fiorenza (Greta Oldoni) per l’acquisto della Tessuti Colombo.

Dopo essere ritornato a Milano, anche Vito (Elia Tedesco) sospetterà che la fidanzata Maria (Chiara Russo) non sia convinta di volerlo sposare.

Parlando di futuro Flora (Lucrezia Massari) vorrà candidarsi per il ruolo di presidentessa del Circolo.

Irene incontra nuovamente Leonardo Crespi, Matilde si illude che Tancredi sia dalla sua parte

Irene (Francesca Del Fa) sarà molto emozionata visto che il fidanzato Alfredo (Gabriele Anagni) le ha organizzato una serata molto romantico al Circolo, ma la ragazza avrà l'occasione di imbattersi di nuovo nell'affascinante Alfredo Crespi.

Matilde (Chiara Baschetti) rimarrà delusa dal comportamento di Ezio e Gloria, non si sarebbe mai aspettata che sarebbero stati veramente interessati all’offerta di Fiorenza e si sbaglierà di grosso quando crederà di avere Tancredi (Flavio Parenti) dalla sua parte.

Quest’ultimo porterà avanti l’alleanza stretta con il Commendatore Umberto (Roberto Farnesi), anche perché vorranno per far allontanare la donna da Vittorio.

Vito non sa se tornare in Australia o rimanere a Milano

In vista delle loro seconde nozze, Ezio e Gloria faranno sapere a Vittorio di aver preso una decisione importante sul futuro della Tessuti Colombo.

Marcello (Pietro Masotti), dopo essere andato in Svizzera per far visita ad Adelaide (Vanessa Gravina), tornerà a Milano e farà sapere agli amici Salvatore (Emanuel Caserio) e Armando (Pietro Genuardi) come è andata.

Vito non saprà ancora se tornare in Australia oppure rimanere a Milano solo per la sua Maria. Fiorenza apprenderà che Flora si è candidata per il titolo di presidentessa del circolo.

Dopo aver preso parte al matrimonio di Ezio e Gloria, Vittorio rimarrà da solo al Paradiso e tra i suoi pensieri ci sarà il suo recente ballo con Matilde.