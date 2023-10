L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda alle ore 16:05 dal lunedì al venerdì su Rai 1. Matteo Portelli è riuscito a essere assunto come contabile dell'atelier milanese grazie alla settimana di prova che ha convinto Conti a proporgli un contratto di lavoro. Il giovane, però, grava in pessime condizioni economiche e potrebbe cercare la via più semplice ma anche illegale per estinguere i debiti che ha con Mancino, ovvero derubare il negozio, inscenando una rapina.

In qualità di nuovo contabile, Matteo ha anche il compito di trasportare il denaro dell'atelier dal negozio all'istituto bancario per depositarlo nel conto apposito e, proprio in questo frangente, il fratellastro di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) potrebbe dare il via al suo eventuale piano, magari assieme a un complice che fungerebbe da rapinatore.

I debiti di Matteo e il difficile rapporto con Marcello

Nella stagione attuale della soap opera ideata da Giannandrea Pecorelli stiamo imparando a conoscere il personaggio di Matteo, il quale sinora sta spiccando per tre motivi su tutti: il rapporto complicato col fratellastro Marcello, il feeling crescente con Maria Puglisi (Chiara Russo) ma anche le disastrose condizioni economiche che lo vedono colmo di debiti.

A rendere ancora più intricato quest'ultimo punto troviamo lo strozzino Renato che esige da Portelli il denaro che gli spetta. Matteo, però, al momento ha appena iniziato come contabile al Paradiso e quindi non si trova nella posizione di chiedere un anticipo al Direttore.

La soluzione più ovvia sarebbe chiedere un aiuto economico al fratellastro Marcello, ma come lo stesso Matteo ha ribadito più volte a Barbieri e alla madre Silvana non vuole avere alcun rapporto con lui, figurarsi mettere da parte l'orgoglio e chiedergli sostegno.

Matteo potrebbe inscenare la rapina al fine di derubare l'atelier

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali a darne conferma, è possibile ipotizzare che Matteo possa tentare di imboccare la via più semplice per estinguere i suoi debiti, ovvero inscenare una rapina per derubare Il Paradiso delle Signore.

Se così fosse, il momento ideale per Portelli sarebbe senz'altro quello del trasporto della valigetta coi soldi dal negozio di moda alla banca, dove grazie all'aiuto di un complice potrebbe riuscire a fingere di essere derubato e, in un secondo momento, con la refurtiva pagare il denaro che deve a Mancino.

Ad avvalorare questa ipotesi di trama troviamo due possibili indizi, uno nella puntata del 25 ottobre e l'altro nell'episodio che andrà in onda venerdì 27 ottobre. Nel primo degli episodi citati, difatti, Matteo dapprima elaborerà un'idea per estinguere il suo debito, sebbene la stessa avrebbe ripercussioni negative sull'atelier.

Nel secondo invece Portelli sarà vittima egli stesso di un tentativo di rapina durante il trasporto della valigetta col denaro del Paradiso: il furto comunque non andrà a compimento grazie all'intervento tempestivo di Marcello.