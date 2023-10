Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata di mercoledì 1° novembre evidenziano che Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), dopo essere stato aggredito dallo strozzino Renato Mancino, sarà ospitato da Maria Puglisi (Chiara Russo) a casa delle ragazze. A prendersi cura del giovane arriveranno anche Ciro (Massimo Cagnina) e la moglie Concetta (Gioia Spaziani), mentre a non gradire la presenza di Matteo in casa saranno le coinquiline Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Clara Boscolo (Elvira Camarrone). Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) e il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), infine, avranno un confronto dal quale entrambi capiranno di avere vedute agli antipodi su come lavorare e raggiungere le mete prefisse.

Ciro a Concetta si prenderanno cura di Matteo

Le trame riguardanti l'episodio del 1° novembre svelano che Maria non riuscirà a restare con le mani in mano dopo aver visto l'aggressione fisica di Renato ai danni di Matteo. Così, dopo aver prestato il primo soccorso a Portelli, la giovane sarta ospiterà lo stesso a casa sua, sebbene tale idea non sarà gradita alle coinquiline Irene e Clara.

Le giovani Cipriani e Boscolo, difatti, parranno temere che Mancino possa palesarsi in casa loro e ovviamente vorrebbero evitare che ciò accadesse, nel frattempo anche i genitori di Maria arriveranno nell'abitazione. Ciro e Agata si prenderanno cura anch'essi di Matteo ma lo faranno in maniera discreta, guardandosi bene dal spargere la voce.

Umberto vorrà intralciare i piani di Matilde

Gli spoiler di matrice nostrana della telenovela targata Rai, per ciò che riguarda la puntata che sarà trasmessa mercoledì 1° novembre, anticipano che a seguito di un dialogo tra Matilde e Umberto, entrambi si renderanno conto di avere una visione totalmente diversa sia di come lavorare all'interno della Galleria Milano Moda, ma anche sulle azioni da compiere per raggiungere il successo nell'ambiente della moda milanese.

Il commendatore, inoltre, proverà a usare proprio questo aspetto per convincere Tancredi (Flavio Parenti) ad agire ai danni della coniuge, difatti il padre di Marta (Gloria Radulescu) muoverà le prime pedine allo scopo di far fallire i piani di Matilde.

Tancredi, infine, vedrà una scena di grande complicità tra Matilde e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che avrebbe desiderato non vedere in alcun caso.