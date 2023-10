Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame della fiction daily creata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne la puntata che sarà trasmessa su Rai 1 lunedì 9 ottobre, anticipano che una falla nella contabilità costringerà Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Roberto Landi (Filippo Scarafia) a correre al più presto ai ripari.

Nel frattempo Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) riuscirà a persuadere Odile a incontrare la nobile Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina).

La contessa, quindi, sarà in procinto di partire per Ginevra per fare finalmente l'incontro con la figlia.

Un errore di contabilità spinge Conti e Landi a correre ai ripari

Le anticipazioni dello sceneggiato targato Rai, in merito all'episodio che andrà in onda il 9 ottobre, evidenziano che un cliente sconosciuto farà il suo ingresso al Paradiso delle Signore, così Delia si assicurerà di non servirlo.

L'incontro tra Tullio e Salvatore Amato (Emanuel Caserio) sarà fonte di parecchia insoddisfazione per il gestore della Caffetteria, il quale si renderà conto di non poter competere con Tullio, il fidanzato perfetto di Elvira Gallo. (Clara Danese).

Dopo la decisione di Vito Lamantia (Elia Tedesco) di non rivestire più il ruolo di contabile del grande magazzino, la figura in questione rimarrà per il momento vacante e ciò avrà delle conseguenze: alcune irregolarità emergeranno nella contabilità.

A fronte di ciò, sia il Direttore Vittorio che il pubblicitario Roberto saranno chiamati a correre prontamente ai ripari trovando una soluzione.

Adelaide entusiasta della prossima partenza per Ginevra per incontrare Odile

Gli spoiler della soap opera italiana, riguardanti la puntata del 9 ottobre, raccontano che la propensione del banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) nel voler aiutare l'ex amante Adelaide darà i suoi frutti e, al netto di un pizzico di gelosia, verrà anche apprezzata da Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Grazie al commendatore, ma soprattutto alla partner Flora, Odile finirà per lasciarsi convincere dalla stilista di Galleria Milano Moda a dare una chance alla madre Adelaide. Ravasi, quindi, persuaderà Odile a incontrare la nobildonna.

Una contessa al settimo cielo per la lieta notizia, in ultimo, annuncerà ai presenti che prossimamente partirà alla volta di Ginevra per fare il tanto desiderato incontro con la figlia. Soggiorno in territorio svizzero che potrebbe durare parecchio.