Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la soap tv italiana Il Paradiso delle Signore: negli episodi in onda da lunedì 30 ottobre fino a venerdì 3 novembre, Tullio si recherà in sartoria per trovare Elvira e noterà la complicità tra la ragazza e Salvatore. Inoltre Vittorio comprenderà di non poter avere un futuro con Matilde, mentre Maria e Matteo si scambieranno un bacio, anche se la ragazza si pente immediatamente del bacio a Portelli e diventa fredda e scostante.

Guarnieri aiuta Tancredi a ostacolare i piani di Matilde

Nella puntata di Il Paradiso delle signore di lunedì 30 ottobre, a Milano ci sarà parecchio entusiasmo per l'inaugurazione della Metropolitana, mentre Elvira e Salvatore si troveranno a lavorare insieme in pasticceria.

Intanto Ezio, Gloria e Vittorio parleranno con Matilde riguardo ai terreni e alla concessione che vorrebbe concedere loro la donna. Guarneri invece aiuterà Tancredi nel far saltare il progetto della Frigerio. Quest'ultima però escogiterà una soluzione, che stupirà il marito. Inoltre Matteo sarà preoccupato dal fatto che il suo estorsore possa prendersela con sua madre.

Nell'episodio di martedì 31 ottobre, Tancredi e consorte parleranno della loro situazione personale. Nel frattempo Tullio andrà in sartoria per vedere Elvira e noterà subito l'affinità della fidanzata con il giovane Amato. In tutto questo Concetta ha dato il suo assenso di lavorare al Paradiso: Gianlorenzo Botteri però mostrerà la propria contrarietà e così Maria si troverà in una difficile posizione.

Intanto la stessa giovane Puglisi vedrà Renato Mancino aggredire Portelli.

Botteri furioso perché Concetta è stata assunta in sartoria

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 1 novembre, Irene e Clara apprenderanno che Maria ha deciso di occuparsi di Matteo, che è stato pestato dal suo aguzzino. Le due ragazze esorteranno l'amica a cambiare idea.

Intanto sarà scontro acceso tra Umberto e Matilde, visto che non concorderanno sia sulla gestione della Galleria Moda Milano che sui terreni ceduti ai Colombo. Guarnieri desidererebbe che Tancredi si opponga alla moglie.

Nella puntata di giovedì 2 novembre, Matilde comprenderà che, nonostante siano tante le problematiche da risolvere con il marito, è giunto il momento di allontanare Conti dalla sua vita.

In tutto questo Botteri sarà infuriato perché Concetta è stata assunta senza che nessuno gli chiedesse prima un parere. Matteo invece si riprenderà e sceglierà di andare via dall'abitazione di Maria, all'improvviso però i due si baceranno.

Marcello cerca di aiutare l'azienda Colombo

In base agli spoiler di venerdì 3 novembre, Concetta accetterà tutte le richieste di Botteri, pur di convincerlo che assumerla è stata una decisione corretta. Intanto Marcello esorterà in ogni modo il sindaco a dare il via libera alla cessione dei terreni all'azienda Colombo. Infine sia Matteo che Vittorio avranno delle delusioni d'amore. Maria dopo aver baciato Portelli si comporterà con lui in maniera fredda e scostante, mentre Conti capirà di doversi dimenticare della signora Frigerio.