Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 ottobre 2023, rivelano che ci sarà spazio per un annuncio importante e al tempo stesso spiazzante che farà la contessa Adelaide.

Occhi puntati anche su Maria che, contrariamente alle aspettative, si ritroverà a dover fare a meno ancora per molto tempo della presenza in città del suo fidanzato Vito.

Matteo, invece, accetterà di candidarsi come nuovo contabile per il grande magazzino milanese e sosterrà un colloquio con Vittorio e Roberto.

Adelaide fa un annuncio spiazzante: anticipazioni Il Paradiso 9-13 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 13 ottobre rivelano che la contessa Adelaide, grazie anche all'aiuto di Flora, deciderà di lasciare Milano per un po' di tempo e trasferirsi a Ginevra.

La donna ha scelto di recuperare il rapporto con sua figlia e quindi fare questo primo importante passo per far sentire alla ragazza tutto il calore necessario che merita.

Una decisione che, tuttavia, non verrà accolta nel migliore dei modi da Marcello, che si ritroverà costretto a dover vivere separato dalla sua amata.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché poco prima della sua imminente partenza per Ginevra, la contessa convocherà Umberto, Flora, Marcello, Tancredi e Matilde per fare loro un annuncio che si rivelerà a dir poco spiazzante.

Vito non torna: anticipazioni Il Paradiso al 13 ottobre

Di cosa si tratta e cosa ha intenzione di fare l'astuta Adelaide prima di andare via per un bel po' di tempo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Vittorio si troverà in grande difficoltà perché ha bisogno al più presto di un contabile che tenga in mano le redini della situazione, dato che ci sono stati un po' di problemi finanziari.

Conti si metterà in contatto con Vito, ma scoprirà che il ragazzo non può tornare: al momento si trova ancora in Australia e annuncerà che resterà lì per diverso tempo, posticipando così la data del suo rientro a Milano.

Matteo viene assunto da Conti: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 13 ottobre

Un duro colpo anche per Maria, la quale scoprirà che il suo amato non tornerà a breve e intanto lei sarà sempre più in crisi e provata dalla presenza di Matteo, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

E, a proposito del giovane Matteo, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste dal 9 ottobre in poi, rivelano che deciderà di sostenere il colloquio come nuovo contabile del grande magazzino milanese.

Matteo si metterà in gioco e, grazie alle sue abilità, riuscirà a conquistare Vittorio ottenendo la possibilità di fare un periodo di prova come nuovo contabile.