Prosegue su Rai 1 la programmazione della soap tv italiana Il Paradiso delle Signore, trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, Umberto cercherà di stare vicino ad Adelaide dopo che Odile l'ha respinta.

Matteo invece proverà a mantenere distante Marcello dalla sua vita per non deludere la madre, il tutto mentre Salvatore conoscerà Tullio, il nuovo fidanzato di Elvira.

Attriti tra Umberto e Flora

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 2 ottobre, il nuovo numero del Paradiso Market si rivelerà un grande successo anche se le Veneri continueranno a mostrarsi impacciate nell'avere a che fare con la clientela maschile.

Vittorio intanto entrerà in possesso del fascicolo su Tancredi e chiederà a Roberto come poter sfruttare le informazioni contenute al suo interno.

Spazio anche a Salvo, che dovrà cedere di fronte al fatto che Elvira ha realmente un fidanzato, e a Marcello, che deciderà di aiutare Matteo.

Nell'episodio di martedì 3 ottobre, Irene dovrà indicare il nome della Venere che si occuperà del reparto maschile, Maria e Botteri invece non troveranno un'intesa su come allestire la vetrina.

Nel frattempo Salvo, estremamente felice per la presenza di Gianni Rivera come ospite alla presentazione della nuova linea di moda, concentrerà le proprie attenzioni su un possibile confronto da avere con il fidanzato di Elvira.

Irene preoccupata per Maria

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 4 ottobre, Maria si sentirà disorientata e non l'aiuterà il fatto che la madre la spinga a fare un regalo a Vito. A starle vicino ci sarà Agata. Spazio anche ad Umberto, in ansia per Adelaide dopo che Odile ha fatto capire di non volerla vedere.

Nella puntata di giovedì 5 ottobre, Adelaide inviterà Marcello a ricucire il legame con Matteo.

Quest'ultimo però non vorrà deludere la madre e mediterà quindi di allontanarsi dal fratellastro. In questo modo però finirà per avere dei diverbi con Maria.

Nel frattempo Irene sarà preoccupata per la giovane Puglisi, mentre Conti cercherà supporto in Adelaide. La Contessa però non sarà in grado di fornirglielo.

Tullio si presenta all'evento per la nuova linea di moda

In base agli spoiler di venerdì 6 ottobre, la presenza di Rivera determinerà il successo della nuova linea maschile. All'evento si presenterà anche Tullio, il nuovo compagno di Elvira e Salvatore avrà una reazione inattesa. Matteo intanto incontrerà delle difficoltà nell'allontanare Marcello dalla sua vita, il tutto mentre Guarnieri farà in modo che Adelaide non vada via dalla villa solo per dimenticare il rifiuto di Odile.