La Dolce Vita è il titolo del nuovo salotto televisivo partito il 29 settembre su Rtv38, canale 10 Toscana. Imprenditoria e lifestyle al centro del dibattito, con ospiti che esprimeranno il proprio giudizio sui temi più caldi del weekend.

Lifestyle e business nella nuova rubrica La Dolce Vita di Rtv38, emittente della Regione Toscana (canale 10). Il talk-show, ideato dall'imprenditore Michael Rothling, è stato introdotto nel palinsesto di Rtv38 della direttrice Diletta Bianchi e sarà trasmesso ogni venerdì a partire dalle ore 17:15 circa. Un format che intende mettere in risalto le eccellenze del Made in Italy, affrontando le diverse sfaccettature del mondo dell'imprenditoria e del lifestyle.

Ospiti della prima puntata trasmessa venerdì 29 settembre sono stati Mario Maione Jr, manager Monopoly Luxury Line (gioco in edizione speciale dedicato a città quali Forte dei Marmi e Capri) e Daniele Bartocci, giornalista e food manager.

La Dolce Vita: il nuovo salotto di Rtv38

Venerdì 29 settembre è stata la volta del manager Mario Maione Jr e dell'esperto food Daniele Bartocci i quali hanno offerto la loro opinione rispettivamente sul mondo dei giocattoli e sui food trend, novel food e sostenibilità. "Presto lanceremo la nuova edizione del Monopoly dedicata alla Costa Smeralda e a St. Moritz", ha fatto sapere sul piccolo schermo Mario Maione Jr. "Il 2024 sarà l'anno del lancio ufficiale di queste due new-entry della Monopoly Luxury Line che ha riscosso interesse anche a Dubai con l'edizione luxury dedicata a Forte dei Marmi in packaging Swarowski e Marmo di Carrara".

Sustainability e Novel Food su Rtv38

"Oltre l’80 della popolazione mondiale sembra aver incluso gli insetti nella loro alimentazione. A proposito di questo particolare mercato gli esperti hanno stimato aumenti di circa il 44% fino a superare la soglia dei 700 milioni di dollari entro la fine 2024 e 1 miliardo e mezzo circa in valore entro l'anno 2026", le dichiarazioni rilasciate dal giornalista di Jesi Daniele Bartocci a Rtv38, recente vincitore del premio Blog dell'Anno 2022 e food manager dell'anno 2023 alla Borsa di Milano (Le Fonti Innovation&Leadership Awards).

"Speriamo che i Novel Food non mettano a repentaglio le eccellenze del Made in Italy e che dietro non ci siano particolari interessi egoistici di qualcuno. Mi auguro di no. Nello stesso tempo va affermato che il cosiddetto mercato bio sta acquisendo notevole importanza nello scenario italiano: già nel 2021 tale mercato valeva circa 4,6 miliardi di € con la distribuzione moderna (iper + super) come canale di acquisto primario.

Stanno dilagando i concetti di green, veg&bio, eco-friendly e sustainability. A pensare che venivano stimate già nel 2019 ben oltre 20 milioni di famiglie che hanno acquistato biologico almeno una volta l’anno".

L'ideatore Michael Rothling: 'Come ho creato il nuovo format'

"Un nuovo format su Rtv38 sotto il segno della buona informazione, affrontata con etica, sfrontatezza e un pizzico di leggerezza", afferma Michael Rothling, imprenditore e personaggio di Forte dei Marmi e Dubai. "Ho scelto come titolo del programma La Dolce Vita - conclude Michael Rothling - per raccontare lifestyle, cronaca rosa, business della Versilia e di tutta la penisola. in sostanza, il format vuol valorizzare in prima battuta le eccellenze del Made in Italy". La puntata di venerdì 29 settembre potrà essere rivista nelle prossime ore sul canale Youtube ufficiale di Rtv38.