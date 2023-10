Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 23 al 27 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena legato alle sorti del giovane Salvador, impegnato in guerra.

Intanto Manuel continuerà ad essere vittima del tremendo inganno da parte di Jimena, la quale riuscirà a fargli il lavaggio del cervello, al punto da convincerlo a convolare a nozze insieme e diventare così marito e moglie a tutti gli effetti.

Maria scopre la verità su Salvador: anticipazioni La Promessa al 27 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa fino al 27 ottobre 2023, rivelano che Lope verrà a conoscenza di una serie di clamorose informazioni legate alle sorti di Salvador, impegnato in guerra.

L'uomo scoprirà che Salvador è stato fatto prigioniero dai suoi nemici e attualmente si ritrova a rischiare tra la vita e la morte.

La sua situazione non è affatto delle migliori, dato che Salvador rischia seriamente di non ritornare più a casa e quindi di non poter rivedere i suoi cari.

Per tale motivo, Lope deciderà di parlare apertamente con Maria e la informerà della scoperta che ha fatto sul conto del suo amato, lasciandola senza parole.

Salvador in pericolo di vita: anticipazioni La Promessa al 27 ottobre

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Maria resterà a dir poco spiazzata e, in un primo momento, non vorrà credere a questa versione dei fatti.

La donna accuserà Lope di essersi inventato tutto col solo scopo di prendere il posto di Salvador all'interno del palazzo.

Alla fine però, Maria si renderà conto che questa non è la verità dei fatti e quindi si convincerà del fatto che il suo amato sia davvero in pericolo.

E poi ancora, al centro delle nuove trame de La Promessa in programma dal 23 ottobre in poi su Canale 5, ci sarà spazio anche per le vicende di Manuel.

Manuel ingannato da Jimena: anticipazioni La Promessa 23-27 ottobre

L'uomo, infatti, continuerà ad essere vittima del tremendo inganno che Jimena ha architettato alle sue spalle in seguito al terribile incidente aereo che gli ha fatto perdere completamente la memoria.

Jimena, infatti, riuscirà a manipolare i ricordi del suo compagno, presentandosi come la donna della sua vita, di cui era follemente innamorato e con la quale desiderava convolare a nozze al più presto.

Il racconto di Jimena, avallato anche dalle considerazioni di Cruz, risulterà così convincente che riuscirà a far sì che Manuel cada nella trappola.

L'uomo, infatti, si dirà disposto a convolare a nozze al più presto con Jimena e a quel punto i due si dedicheranno ai preparativi per il fatidico sì, lasciando Jana senza parole e profondamente scossa, dato che lei conosce bene la verità sui reali sentimenti di Manuel.