Le anticipazioni delle puntate de La Promessa previste dal 6 al 10 novembre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per l'avvicinarsi delle nozze di Manuel e Jimena.

Jana cercherà di fare il possibile per bloccare tale evento ed evitare così di vedere il suo amato tra le braccia di un'altra donna, ma resterà sconvolta e spiazzata.

Spazio anche alle vicende di Teresa, che si sentirà in colpa per la morte del barone Juan.

Manuel pronto per le nozze: anticipazioni La Promessa al 10 novembre

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che per Manuel arriverà il momento di dedicarsi ai preparativi per le sue nozze con Jimena, dato che manca sempre meno al lieto evento che segnerà l'inizio della sua nuova vita.

Un duro colpo per Jana, che deciderà di non arrendersi e proverà in tutti i modi a bloccare queste nozze, sperando di far rinsavire Manuel prima che sia troppo tardi.

La domestica cercherà di fargli aprire gli occhi e di ricordargli ciò che hanno vissuto insieme prima di dell'incidente che ha cambiato per sempre la vita dell'uomo.

Peccato che l'ennesimo tentativo di Jana non darà i frutti sperati: Manuel non ricorderà nulla della sua vita passata e non avrà minimamente idea di chi sia Jana.

Jana sconvolta da Manuel: anticipazioni La Promessa 6-10 novembre

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana resterà sconvolta da quanto è accaduto e a quel punto si rassegnerà all'idea di aver perso per sempre il grande amore della sua vita.

Spazio anche alle vicende di Teresa, che nel corso dei prossimi episodi trasmessi fino al 10 novembre si ritroverà a fare i conti con i sensi di colpa per la morte del barone Juan.

Teresa, anche lei complice di quell'assassinio taciuto da tutti, inizierà a rendersi conto di non poter più sopportare tale peso e per questo motivo si dirà pronta a uscire allo scoperto e confessare come stanno davvero le cose.

Teresa spiazza tutti, Gregorio spietato: anticipazioni La Promessa 6-10 novembre

Sarà un incontro casuale con Lope che eviterà di mettere seriamente nei guai Teresa e le altre domestiche responsabili della morte del barone.

Ma non finisce qui, perché le trame dei nuovi episodi de La Promessa previsti fino al 10 novembre rivelano che Pia consiglierà a Romulo di chiedere scusa a Gregorio e lui accetterà di farlo.

Peccato però, che la reazione di Gregorio non sarà delle migliori e si dirà pronto a tutto pur di rendergli la vita un vero inferno.