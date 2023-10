Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola La promessa, trasmesso su Canale cinque a partire dalle ore 16:40 circa, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 16 al 20 ottobre 2023, annunciano che Romulo verrà accusato da Gregorio di aver ucciso suo fratello Mateo.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'insistenza di Lorenzo nel riavere i suoi soldi, sul rapporto conflittuale fra Curro e suo padre, sulla crisi esistenziale di Teresa, sull'organizzazione del matrimonio di Jimena, sul piano di vendetta di Alonso nei confronti della moglie e sull'accuse di Gregorio a Romulo.

Mauro cerca di aiutare Teresa

Le anticipazioni de La promessa ci segnalano che Lorenzo sarà stanco di aspettare e cercherà di riavere i suoi soldi il più presto possibile. L'uomo, infatti, si presenterà di nuovo dai marchesi e tenterà di riavere indietro il suo prestito, arrivando anche a minacciarli. L'insistenza di quest'ultimo spingerà i De Lujan a mentirgli per guadagnare più tempo possibile. Per arrivare al loro scopo i marchesi cercheranno di posticipare il più possibile l'apertura del testamento, anche se i loro piani saranno ben presto vanificati. Nel frattempo, Curro si sentirà sempre più a disagio nei confronti del patrigno con cui da sempre ha un rapporto conflittuale, peggiorato dai maltrattamenti subiti.

Teresa sarà molto triste e finirà per autocommiserarsi, riflettendo sulle scelte sbagliate che le hanno cambiato la vita in peggio. Mauro noterà la sua sofferenza e cercherà di consolarla, affermando di non aver mai voluto rinnegare la loro storia anche se ormai è finita.

Gregorio affronta Romulo

Jana si impegnerà notevolmente per finire la ristrutturazione dell'aeroplano di Manuel in modo che quest'ultimo possa decidere da solo se tornare a volare o no.

Nel frattempo, Jimena deciderà di organizzare il suo matrimonio in stile campestre. Per questo motivo, la giovane sarà costretta a chiedere aiuto a Cruz e Mercedes, decidendo insieme a loro chi invitare al banchetto e chi no. Stanco dell'atteggiamento della moglie, Alonso deciderà di vendicarsi di Cruz, chiedendole perentoriamente di ringraziare di persona Lope, Simona e Candela per averli aiutati a smascherare le bugie del falso padre Camillo.

Non sapendo più come comportarsi, Romulo andrà a trovare Gregorio per chiedergli come mai prova tanto odio nei suoi confronti. A quel punto, l'uomo gli parlerà di suo fratello Mateo Castillo e di come è morto. Alla fine del racconto, Gregorio accuserà Romulo di aver ucciso suo fratello.