Nei prossimi episodi de La Promessa la new entry Ramona continuerà a tenere Jana sulla corda. La donna, infatti si rifiuterà di raccontare la verità dietro la morte della madre della ragazza, nascondendo anche l'esistenza di una lettera scritta proprio dalla defunta prima di morire. In un episodio si scoprirà una parte del contenuto della missiva. Ramona leggerà più volte le parole scritte dall'amica: "Ho paura, temo per la mia vita".

Anticipazioni La Promessa: Ramona nasconde una lettera di Dolores

Le trame de La Promessa in onda prossimamente su Canale 5 anticipano l'entrata in scena di Ramona.

Si tratta di una vecchia amica di Dolores che per qualche tempo allevò la figlia di quest'ultima, la protagonista Jana. Stando alle anticipazioni, la new entry sarà un personaggio chiave che potrebbe dare una svolta alle indagini della giovane, alla ricerca per l'appunto della verità sull'assassinio della madre. La donna si rifugerà così nella casa d'infanzia di Jana e le confiderà di conoscere la verità sulla morte di Dolores senza però rivelare altro per non mettere in pericolo la ragazza. Quest'ultima, però, non mollerà la presa e tutte le volte che andrà a farle visita chiederà alla donna di raccontarle la verità.

Un giorno, quando la balia rimarrà sola nella sua capanna, emergerà un dettaglio importante.

La donna tirerà fuori una lettera in cui Dolores, prima di morire, scrisse più volte: "Ho paura".

Spoiler La Promessa prossimi episodi, Dolores a Ramona: 'Temo per la mia vita'

Negli episodi de La Promessa in arrivo presto su Canale 5 i telespettatori apprenderanno le ultime parole che Dolores disse a Ramona prima di essere uccisa.

Nella lettera custodita da quest'ultima, la donna chiese alla sua vecchia amica di prendersi cura dei suoi figli qualora le fosse successo qualcosa. "Mi rivolgo a te perché ho paura, tanta paura", scrisse la madre di Jana, spiegando anche il motivo dei suoi timori: "Sono accadute troppe cose e temo per la mia vita". Dunque, si scoprirà che da tempo la cameriera temeva di essere uccisa.

"Col tempo, quando saranno più grandi, nessuno sarà più adatto di te per dire loro tutta la verità", scrisse Dolores nella lettera indirizzata a Ramona, la quale, dopo aver letto queste parole, si commuoverà.

Ramona sparisce: Jana trova alla capanna il ventaglio di Cruz

Negli episodi de La Promessa già andati in onda in Spagna Jana scoprirà che Cruz è andata a fare visita a Ramona prima della sua sparizione. La ragazza, infatti, trova sul posto il ventaglio della marchesa e lo mostra subito al figlio di quest'ultima, Manuel.

Per quale motivo la nobildonna è andata a trovare la vecchia amica di Dolores? Il giovane aviatore, inizialmente, non riuscirà a credere che la madre abbia a che fare con la scomparsa di Ramona e, di conseguenza, con il passato di Jana. Poi, però, vorrà vederci chiaro e deciderà di affrontare la donna per chiederle spiegazioni.