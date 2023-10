Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La promessa in programma dal 23 al 27 ottobre in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Catalina inizierà a credere che Jimana abbia manipolato i ricordi di Manuel per tenerlo legato a sé.

Alonso decide di vendicarsi di Cruz

Le anticipazioni de La promessa svelano che Gregorio avrà un confronto con Romulo. Il nuovo maggiordomo, infatti, dimostrerà di nutrire un profondo rancore verso il collega, mentre con gli altri avrà un rapporto più civile. Ed ecco, che Gregorio deciderà di vuotare il sacco con Romulo.

L'uomo gli svelerà di provare così tanto astio visto che lo ritiene responsabile della morte di suo fratello Mateo. Una rivelazione che sconvolgerà Baeza.

Nel frattempo, Alonso deciderà di vendicarsi di Cruz, rea di aver venduto la spilla della sua defunta prima moglie per ricavarci del denaro per organizzare il suo compleanno alla tenuta. Per questo motivo, il marchese deciderà di punire severamente sua moglie

Catalina crede che Jimena abbia manipolato i ricordi di Manuel

Nei prossimi appuntamenti della soap opera in programma a fine ottobre su Canale 5, Alonso obbligherà Cruz a ringraziare Lope, Simona e Claudia per aver aiutato la sua famiglia a scoprire la vera identità di Alonso, il falso prelato che era giunto per investigare sui conti finanziari della tenuta.

Un'umiliazione che non sarà presa bene da Cruz, la quale deciderà di vendicarsi di Alonso con la stessa moneta.

Nel frattempo, Catalina e sua cugina Martina saranno certe che Jimena abbia manipolato i ricordi del povero Manuel facendogli credere che la loro storia d'amore procedesse a gonfie vele prima che perdesse la memoria durante il drammatico incidente aereo.

Mauro, invece, darà una mano a Jana ad ultimare i lavori di ristrutturazione del velivolo di Manuel. Ma ecco che la domestica farà perdere le proprie tracce per qualche ora con il permesso di Gregorio.

Gregorio scopre che Pia è in attesa di un figlio

Jana tornerà a La promessa con una grande novità. La domestica, infatti, confiderà alla sua grande amica Maria di aver scoperto una verità sconvolgente sul suo legame con Curro.

La giovane apprenderà che lei e il cugino di Manuel sono figli della stessa madre, sebbene di padre diverso. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che Jana si era recata al cimitero per trovare la tomba del padre. In questo frangente, la donna aveva capito che l'anno della morte dell'uomo non coincideva con la nascita di Curro.

Gregorio, invece, scoprirà che Pia è in attesa di un figlio. Nonostante questo, il nuovo maggiordomo deciderà di tenere il massimo riserbo sulla faccenda con i padroni. Lope confiderà a Maria che Salvador è stato catturato dal fuoco nemico. La domestica, però, non crederà assolutamente che il suo amato sia in in pericolo.