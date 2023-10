Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica La Promessa, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, Curro chiederà espressamente a Cruz se Lorenzo è suo padre e la marchesa gli darà una risposta che lo disorienterà. Inoltre Jimena vorrà sposare Manuel pure se il padre si è mostrato apertamente contrario, mentre Maria sarà preoccupata per Salvador.

Jana contenta che Curro ha dei dubbi su Lorenzo

Nella puntata de La Promessa che andrà in onda lunedì 2 ottobre, il Duca De Los Infantes ha deciso che sua figlia non si unirà in matrimonio con Manuel.

Il nobile sarà contrario al matrimonio perché i futuri consuoceri gli hanno nascosto dei loro problemi economici. Jimena si mostrerà comunque irremovibile e vorrà comunque sposare il giovane Lujan. La ragazza inviterà il padre a recarsi qualche giorno alla tenuta, per sincerarsi di persona come sono realmente le cose.

Nell'episodio di martedì 3 ottobre, Cruz accetterà di aiutare Jimena. Quest'ultima, dopo aver ottenuto il via libera dalla marchesa, inviterà i suoi genitori a venire alla tenuta. In questo modo i due potranno vedere di persona che la situazione economica dei Lujan non è disperata. Nel frattempo, Jana si prodigherà per riparare l'aereo e riferirà a Maria di essere felice che Curro abbia iniziato ad avanzare delle perplessità su Lorenzo.

Don Alonso sarà molto infuriato con Cruz per la questione della spilla

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 4 ottobre, Alonso sarà ancora molto arrabbiato con Cruz per il discorso della spilla. L'uomo lo sarà ancora di più, quando verrà a conoscenza che lei ha acconsentito a far venire i genitori di Jimena alla tenuta per qualche giorno.

Intanto la giovane De Los Infantes persuaderà Manuel a camminare insieme nel bosco, con il proposito di conquistare il cuore del ragazzo per potersi sposare velocemente.

Nella puntata di giovedì 5 ottobre, Maria sarà ancora molto preoccupata per Salvador. Nel frattempo Don Alonso dopo non aver voluto licenziare i domestici, contatterà Simona e Candela per avere dei chiarimenti.

Le due donne ovviamente crederanno che questo confronto potrà portarle ad andare via dalla tenuta.

Curro chiede a Cruz se Lorenzo è realmente suo padre

In base agli spoiler di venerdì 6 ottobre, Jana sarà in ansia per Simona e Candela e farà in modo di difenderle dai marchesi. Successivamente però, tutti apprenderanno che Don Alonso le aveva convocate solo per sapere come hanno capito che Don Camilo era un truffatore. Infine Curro cercherà di approfondire la questione riguardante Lorenzo. Pertanto chiederà espressamente a Cruz se il conte è realmente suo padre. La marchesa gli risponderà in un modo che lo disorienterà.