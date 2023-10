La Promessa andrà in onda su Canale 5 anche dal 6 al 10 novembre 2023 e le anticipazioni rivelano che Manuel De Luján deciderà di non partire per il viaggio di nozze con la moglie Jimena de los Infantes: scoprirà che la domestica Jana Exposito non gli è affatto indifferente.

Gregorio e Romulo si scontrano

Alla tenuta sarà tutto pronto per il matrimonio di Manuel (Arturo Sancho) e Jimena (Paula Losada), che sarà imminente nonostante i genitori della ragazza non siano d’accordo, e il tentativo di Jana (Ana Garcés) e Catalina (Carmen Asecas) di far recuperare la memoria al giovane marchese.

Durante la cerimonia nuziale Jana non saprà se interromperla oppure rinunciare per sempre all’amore della sua vita.

Durante l'evento si assisterà a uno scontro tra i maggiordomi Don Gregorio (Bruno Lastra) e Don Romulo (Joaquín Climent). A evitare il peggio ci penseranno Pia (María Castro) e Mauro (Antonio Velázquez) con il loro intervento provvidenziale. A fine serata Romulo farà presente a Gregorio che non se ne andrà mai da La Promessa perché i domestici si fidano di lui. Gregorio approfitterà dell’occasione per far sapere al collega che la governante Pia non ha interrotto la gravidanza, e la loro conversazione verrà ascoltata di nascosto da Petra (Marga Martínez).

Manuel indaga sul suo rapporto con Jana, Candela riceve una lettera dal falso prete Camilo

Manuel si recherà all’hangar e Jana gli dirà di aver aiutato la sorella Catalina a riparare il suo aereo. Sarà così che il giovane marchese accetterà di fare un volo con la domestica. Dopo aver trascorso del tempo con Jana, Manuel chiederà a Mauro se la ragazza è stata al suo fianco a seguito del suo incidente.

Mauro rivelerà che Jana l’ha aiutato a fare gli esercizi di recupero. Parecchio turbato dal racconto, Manuel annullerà la luna di miele con Jimena.

Il falso prete Camilo (Chico García), tramite una lettera, chiederà a Candela (Teresa Quintero) di fargli visita in prigione.

Episodi dal 30 ottobre al 3 novembre: Maria ancora arrabbiata con Lope, Cruz furiosa

Negli episodi precedenti Manuel non ha alcuna intenzione di tornare a volare con il suo aereo.

Maria (Sara Molina) continua a essere arrabbiata con Lope (Enrique Fortún) per averle detto che Salvador (Mario García) è stato catturato in guerra.

Curro (Xavi Lock) ha una nuova discussione con il padre Lorenzo (Guillermo Serrano), mentre la marchesa Cruz (Eva Martín) va su tutte le furie quando Catalina si impossessa della spilla della sua defunta madre.