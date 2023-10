La soap opera La Promessa che racconta storie d'amore, segreti, vendette e omicidi, prosegue il suo appuntamento. Nelle puntate che i fan spagnoli vedranno dal 23 al 26 ottobre 2023, Cruz e la nuora Jimena si alleeranno nuovamente per fermare Manuel.

Sempre la marchesa farà un tranello alla figliastra Catalina, visto che a causa sua Don Pelayo abbandonerà la fanciulla.

Spoiler spagnoli de La Promessa: Jana si riavvicina al dottor Abel

Le anticipazioni sugli episodi spagnoli in onda da lunedì 23 a giovedì 26 ottobre dicono che Catalina e Pelayo potranno spedire le loro marmellate a Madrid grazie all’aiuto di Feliciano, recatosi personalmente a comprare i barattoli di vetro.

Cruz si scontrerà con la figliastra Catalina, dopo aver cercato di interferire nella sua nuova impresa commerciale.

Nel contempo Abel si renderà conto che Jana si è riavvicinata a lui, vedendolo dispiaciuto per il falso aborto di Jimena: il medico approfitterà della situazione per ricevere ulteriori attenzioni dalla domestica.

Manuel incoraggiato da Jana affronterà di nuovo la madre Cruz, la quale non la prenderà bene quando le dirà di essere coinvolta con la scomparsa di Ramona. Intanto soltanto Simona sarà a conoscenza dell’imminente trasferimento di Candela.

Jimena vuole fingere una ricaduta, Ramona torna a Luján

Poi Cruz chiederà a Lorenzo di impedire a Margarita di impossessarsi delle sue terre.

Dopo aver appreso che non diventerà più padre, Manuel deciderà di riprendere in mano la sua vita e di recuperare la sua passione per gli aeroplani: la reazione di Jimena non si farà attendere, infatti vorrà fingere una ricaduta.

Don Carlos andrà a Gijón da solo quindi annullando il suo matrimonio con Candela. Pia cercherà di conquistarsi la fiducia di Petra dopo aver affidato il figlio Diego a Beni, la moglie del mugnaio.

Romulo darà degli insegnamenti a Mauro per diventare maggiordomo al suo posto, il quale sospetterà che il suo collega sia deciso a lasciare la tenuta.

Jana rimarrà sorpresa, quando Manuel le proporrà di cercare Ramona insieme. Ben presto quest’ultima rimetterà piede a Luján sana e salva, e Curro le farà subito visita.

Jimena desta sospetti, Pelayo si sbarazza di Catalina

Mentre continuerà a destare sospetti con la sua improvvisa guarigione, Jimena farà una proposta al marito Manuel, il quale non saprà dell’alleanza della stessa con la madre Cruz per ostacolare la sua felicità. In particolare la marchesa e la nuora uniranno le loro forze per impedire al giovane marchese di salire a bordo del suo aereo.C atalina e Pelayo saranno soddisfatti per l’andamento dei loro affari.

Il dottor Abel rischierà di scoprire il segreto di Jana, dopo aver ascoltato una frase di Ramona. Margarita firmerà davanti a un notaio di aver ottenuto il venticinque per cento della proprietà de La Promesa, per aver battuto Lorenzo a una partita di poker.

Teresa si confronterà di nuovo con Petra, dopo aver avuto un nuovo approccio con Feliciano. Infine Catalina cadrà nella trappola di Cruz, poiché Pelayo si sbarazzerà di lei su ordine della marchesa.