Nella soap opera spagnola La Promessa, in programmazione su Canale 5, prossimamente la protagonista Jana Exposito sarà in gravi condizioni di salute dopo essere stata mandata a lavorare al servizio dei duchi degli Infantes dalla sua rivale in amore Jimena. Quando la giovane domestica tornerà alla tenuta piena di lividi e stremata fisicamente, Catalina sarà convinta che ci sia il coinvolgimento della cognata.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Manuel sorprende Jana dandole un bacio

Le anticipazioni sulle nuove puntate della telenovela, dicono che Jimena (Paula Losada) sarà su tutte le furie con la cognata Catalina (Carmen Asecas) e con Jana (Ana Garces) per aver riparato l’aereo di suo marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho).

Jimena si vendicherà della domestica Exposito facendola allontanare dalla tenuta, dato che le ordinerà di recarsi a casa dei suoi genitori Josè Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba) in vista dell'arrivo di un ospite importante.

Jana non avrà altra scelta che preparare i suoi bagagli in fretta per partire la sera stessa, ma prima verrà sorpresa da Manuel, il quale le darà un bacio sulle labbra pur non avendo alcun ricordo del loro amore a causa della perdita della memoria.

Manuel e Maria preoccupati per la salute di Jana, Catalina punta il dito contro Jimena

In seguito Jana tornerà a La Promessa e da subito la sua collega Maria Fernandez (Sara Molina) si preoccuperà per le sue pessime condizioni di salute.

In particolare la domestica Exposito sarà sfinita per aver lavorato duramente nei campi dei duchi de Los Infantes.

Nel frattempo Manuel se ne andrà via dal matrimonio di Gregorio (Bruno Lastra) e Pia (María Castro) appena apprenderà del ritorno di Jana: a organizzare un incontro tra il giovane marchese e la domestica ci penserà Mauro Moreno (Antonio Velazquez).

Ma la giovane a causa della troppa stanchezza perderà i sensi tra le braccia di Manuel, lui sarà parecchio turbato e chiederà a Mauro di tenerla sotto controllo.

Nel contempo Jimena minaccerà Catalina dicendole di non intromettersi più tra lei e suo marito Manuel se non vorrà fare i conti con delle amare conseguenze. La figlia dei duchi de Los Infantes proverà a farla pagare alla cognata, facendo arrivare alla tenuta un corteggiatore per lei.

Dopo che Catalina si lamenterà della sua iniziativa, Jimena si giustificherà con queste parole: “Volevo che provassi in prima persona quanto sia spiacevole quando interferiscono terze persone”.

Intanto i continui problemi di salute dell’inserviente Jana non passeranno inosservati neanche a Catalina, la quale sospetterà che ci sia lo zampino della cognata Jimena.