La soap opera spagnola La Promessa prosegue il suo appuntamento anche sull’emittente televisiva Rtve. Le anticipazioni sulle puntate in programmazione dal 2 al 6 ottobre 2023 svelano che Pia Adarre troverà il coraggio di scagliarsi contro la marchesa Cruz Ezquerdo De Luján per aver rapito suo figlio Diego. Jimena de los Infantes si servirà dell’alleanza del dottor Abel,per far credere di aver perso il bambino che aspetta dal marito Manuel Luján.

Spoiler Spagna La Promessa: Abel deciso a conquistare Jana

Negli episodi in onda in Spagna su Rtve da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, Antonio de Carvajal y Cifuentes scatenerà la furia di Cruz, quando metterà piede al palazzo in compagnia dell’amico Don Pelayo per parlare del suo matrimonio con Martina.

Abel volterà le spalle all’amico Manuel per riuscire a fare breccia nel cuore di Jana e lo farà aiutando Jimena a simulare un aborto spontaneo.

Jana e Curro, a seguito della scomparsa di Ramona, temeranno che possa esserle accaduto qualcosa di brutto. Cruz, in merito, non vorrà collaborare alle ricerche della donna.

Non appena Abel gli farà credere di avere un appuntamento con Jana, Manuel n preda alla gelosia inizierà a indagare per scoprire che rapporto ci sia tra i due.

Petra parte, Martina mette fine alla relazione con Curro

Alonso annuncerà un nuovo ospite a La Promessa, invece Feliciano non sarà felice quando la madre Petra lascerà la tenuta. Quest’ultima prima di partire avrà un ultimo confronto con Pia, la quale sarà ancora decisa a denunciarla per aver rapito il suo bambino.

A prendere le difese di Petra ci penserà Romulo, dicendo alla governante che in realtà la sua collega ha agito su ordine di Cruz. A questo punto Pia, su consiglio di Jana, affronterà la marchesa, anche perché scoprirà che è coinvolta con il rapimento di suo figlio.

Martina metterà fine alla relazione segreta con Curro, mentre Lope e Salvador, su richiesta della ragazza, accetteranno di recuperare il loro rapporto di amicizia.

Teresa si avvicinerà nuovamente a Feliciano e sarà sempre più distante da Mauro. Carlos ritornerà dal suo viaggio, mentre di Ramona non ci sarà ancora nessuna traccia.

Manuel teme di perdere suo figlio, Martina e Antonio non si sposano

Successivamente Jimena stupirà tutti, perché gestirà delle attività senza preoccuparsi di mettere a rischio la sua gravidanza.

Manuel entrerà in crisi al pensiero di poter perdere suo figlio, anche perché la moglie avrà un incidente.

Alonso, contro il volere di Cruz, consentirà ai vicini di cercare Ramona nei terreni de La Promessa.

Curro ascolterà una misteriosa conversazione telefonica del duca Antonio Carvajal y Cifuentes, in cui quest’ultimo assicurerà che le sue nozze con Martina non saranno celebrate. Il giovane cercherà di mettere in guardia la ragazza, la quale non crederà alle sue parole, ma chiederà delle spiegazioni ad Antonio. Quest’ultimo vuoterà il sacco rivelandole che non si sposeranno e che si è trattata di una prova a cui i suoi genitori l’hanno sottoposta per vedere se era degna di diventare sua moglie.

Antonio prima di partire si scuserà con Martina e le consegnerà una grossa somma di denaro.

Don Pelayo si interesserà agli affari di Catalina, quando lei gli proporrà di aiutarla in merito alla produzione di marmellate a La Promessa. Nelle terre della tenuta verrà ritrovato lo zaino di Ramona. La marchesa Cruz, su ricatto di Pia, dovrà tacere sul suo coinvolgimento con la scomparsa del piccolo Diego.