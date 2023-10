Durante le prossime puntate di My home my destiny, disponibili su Mediaset Infinity, il dolore di Zeynep durante i funerali di Mehdi sarà palpabile. La ragazza l'ha visto morire davanti ai suoi proprio per salvarle la vita e per lei nulla sarà più come prima.

Mehdi muore per salvare Zeynep: le fa da scudo quando Meto le spara

Alla fine Mehdi perderà la vita per salvare quella di Zeynep. La ragazza verrà rapita insieme alla piccola Müjgan, perché Mehdi non estinguerà un grosso debito con Cengiz, il malavitoso conosciuto in carcere e che gli ha dato in gestione "i suoi affari" una volta lasciata la prigione.

Sarà uno dei complici di Cengiz, Meto, a far rapire Zeynep e la bambina. Mehdi riuscirà a rintracciare il luogo in cui vengono tenute nascoste. Farà partire uno scontro a fuoco dove Meto rimarrà ferito, ma ancora con le forze necessarie per provare a uccidere Zeynep.

Mehdi muore, ennesimo lutto per omicidio nella famiglia Karaca

Quando Meto farà partire un colpo contro la ragazza, Mehdi le farà da scudo e morirà proprio davanti ai suoi occhi, lasciando la giovane scioccata. La disperazione la farà da padrona a casa Karaca: un altro omicidio si è portato via forse il pezzo più importante della famiglia. Cemile si sentirà sola più che mai, nonostante abbia Nuh accanto, e la piccola Müjgan sarà già orfana di padre.

Il momento più duro per tutti, però, arriverà durante i funerali di Mehdi, che come vuole la tradizione musulmana si svolgeranno il giorno seguente.

Nuh perde il suo amico di sempre

Parenti e amici si uniranno nella moschea per la preghiera funebre, successivamente un popolato corteo funebre partirà verso il cimitero. Il feretro di Mehdi verrà portato in spalla dai sui affetti più cari, tra cui Nuh, che si occuperà anche della sepoltura.

Il corpo di Mehdi verrà inumato senza il feretro e avvolto in fogli di stoffa bianca. Sarà proprio Nuh a prenderlo in braccio e ad adagiarlo sulla terra, e il suo cuore andrà in mille pezzi.

Il dolore di Zeynep davanti al feretro di Mehdi

Cemile, invece, non riuscirà a versare una lacrima durante la sepoltura di Mehdi: "Te l'avevo detto fratello che non avrei pianto, ho fatto quello che mi hai chiesto".

Ai funerali ci sarà un'altra persona molto addolorata, Zeynep, che non riuscirà a dimenticare la scena della morta di Mehdi.

In fondo, nonostante tutto il male che le ha fatto nell'ultimo periodo, i due sono stati sposati e hanno trascorso anche dei bei momenti insieme. Zeynep faticherà a non far trasparire il dolore che prova per la morte di Mehdi e anche Barış se ne accorgerà. Per un attimo penserà che, a causa di questa vicenda, Zeynep possa anche decidere di rompere con lui e di non sposarlo più.