Dopo la morte di Müjgan, un evento felice caratterizzerà la vita di Mehdi in My home my destiny. Verrà al mondo la sua prima figlia, nata dall'unione con Benal. Le cose, però, non andranno come lui di certo sperava. La bambina nascerà proprio nel momento in cui Mehdi finirà in carcere per aver rapito Zeynep. Sarà un periodo per niente facile per la famiglia Karaca.

Burhan uccide Müjgan e poi si toglie la vita

Nelle puniate attualmente disponibili su Mediaset Infinity, Mehdi non sta attraversando un bel po' momento. Sta affrontando non solo le conseguenze del divorzio con Zeynep, ma anche il "ciclone" Burhan, il nemico che sta sconvolgendo la sua vita.

Per quanto riguarda la ex moglie sta già sviluppando una sorta di ossessione, che con il passare degli episodi peggiorerà sempre di più. Il suo stato emotivo sarà scombussolato anche per via della morte improvvisa della sorella Müjgan, che morirà proprio per mano di Burhan, che a sua volta si toglierà la vita.

Zeynep denuncia Mehdi per stalking

La situazione per Mehdi sarà fuori controllo. Ancora innamorato dell'ex moglie e geloso del suo capo, Barış, andrà fuori di testa quando scoprirà che lo studio assegnerà a Zeynep una macchina aziendale.

Con una stanga ne distruggerà il parabrezza, Barış farà partire in privato delle indagini e grazie a delle telecamere presenti nella via in cui era parcheggiata la macchina, scoprirà che è stato Mehdi a compiere l'atto di vandalismo.

Zeynep lo denuncerà per stalking e gli verrà applicato un ordine restrittivo, ma Mehdi si darà alla fuga.

Mehdi finsice in carcere

L'obiettivo di Mehdi sarà rapire Zeynep e fuggire con lei, e ci riuscirà, nonostante Barış faccia di tutto per proteggerla. Tutti uniranno le forze per ritrovare la ragazza sana e salva, e grazie a un appello sui social si scoprirà la strada che sta percorrendo Mehdi.

La polizia metterà su una sorta di barricata, e alla fine Mehdi si arrenderà e Zeynep sarà libera. Lui verrà condotto in carcere, ma non potrà immaginare che proprio in quel preciso istante, dall'altra parte di Istanbul, stia accadendo qualcosa che gli cambierà per sempre la vita.

Mehdi diventa papà

A Benal si romperanno le acque e andrà a casa di Zeynep per chiedere aiuto.

Qui troverà Sakine, Sultan e Nermin, che si prodigheranno a chiamare un'ambulanza, ma il tempo sarà tiranno e alle tre donne non resterà che aiutare Benal a dare alla luce sua figlia.

Sarà così che nascerà la piccola Müjgan, a cui verrà dato questo nome proprio in onore della sorella di Mehdi vittima di femminicidio. La piccola, però, non potrà avere accanto suo padre, visto che il suo futuro, almeno temporaneamente, sarà dietro le sbarre.