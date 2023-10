Sophie Codegoni rompe il silenzio dopo la fine della sua relazione con Alessandro Basciano. A distanza di un po' di tempo dall'inizio della loro storia d'amore nata nella casa del Grande Fratello Vip, i due si sono detti addio poco dopo la nascita della loro bambina.

Dopo aver annunciato la rottura sui social, Codegoni ha scelto di far chiarezza a Verissimo, svelando di essere stata tradita da Basciano.

Verissimo, Sophie rompe il silenzio sui tradimenti di Alessandro Basciano: 'Gesti e parole brutte'

L'ex tronista di Uomini e donne e concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di raccontarsi senza filtri nel salotto di Silvia Toffanin, svelando pubblicamente i motivi della fine di questa relazione.

"Partendo dal nono mese di gravidanza, mi sono arrivati delle segnalazioni di tradimenti. Ma lui è molto bravo a raccontare la sua versione dei fatti. Lui mi diceva 'tu non sei una brava donna e una brava mamma, perché stai rovinando la nostra famiglia per delle segnalazioni stupide'", ha svelato Sophie.

"Ci sono stati gesti e parole brutte. Io lo giustificavo, ma sbagliavo. La mia famiglia mi ha fatto aprire gli occhi", ha aggiunto ancora l'ex tronista di Uomini e donne.

La verità dell'ex tronista Sophie Codegoni sulla fine della storia con Basciano

"Io dicevo 'lo faccio cambiare, abbiamo la nostra bambina e dobbiamo stare insieme'. Io mi sono annullata. Prima di amare me stessa, io amavo lui.

Poi è nata la nostra bambina e lei è l'amore più sincero e puro di tutta la mia vita", ha ammesso Sophie Codegoni parlando poi della sua piccola Celine.

"Cinque giorni fa mi scrive una ragazza: erano già uscite delle foto di lui con una donna in aeroporto. Noi non ci parlavano già da qualche giorno dopo che lui mi aveva insultato, ma decido di perdonarlo", ha proseguito ancora a Verissimo.

'Tradimento cattivo e subdolo', Sophie Codegoni contro Alessandro Basciano

"Dopo qualche giorno mi arriva un messaggio: era la sua ex e mi dice che hanno passato tre giorni insieme a Ibiza. Ho i messaggi di lui che le dice 'non postare nulla, perché la mia ex è pazza'. Lui le ha pagato i voli e non mi ha mai aiutato in nulla per la bambina", ha svelato nel salotto di Silvia Toffanin.

"Lui mi dice 'a Ibiza non stavamo insieme', ma io avevo le foto di loro due insieme in camera. Ho le foto in giro in macchina, in spiaggia. Gli ho detto 'di tutti i tradimenti che potevi farmi questo è stato il più cattivo e subdolo'. Ho perdonato tutte le segnalazioni che mi sono arrivate", ha aggiunto Codegoni svelando così che in passato ha ricevuto già diverse segnalazioni sul conto del suo fidanzato.