Le anticipazioni di Terra Amara per le giornate del 17 e 18 ottobre 2023 rivelano che ci sarà spazio per la scoperta della relazione clandestina in corso tra Mujgan e Fikret.

Sarà Fekeli a scoprire quello che sta succedendo tra i due e, a quel punto, vorrà vederci chiaro in questa vicenda per evitare che la bella dottoressa possa soffrire.

Occhi puntati anche sulle vicende di Demir, che si mostrerà sempre più spietato e pronto a vendicare la morte della sua amata mamma.

Fekeli smaschera Mujgan e Fikret: anticipazioni Terra amara 17-18 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara del 17 ottobre rivelano che Fekeli scoprirà la verità sulla relazione clandestina tra Mujgan e Fikret.

L'uomo resterà spiazzato ma, al tempo stesso, si dirà pronto a dare la sua benedizione a questa coppia, a patto che Fikret abbia delle intenzioni serie con la dottoressa, che ha già sofferto molto in passato.

Per tale motivo, quindi, Fekeli deciderà di affrontare Fikret e tra i due nascerà un confronto particolarmente acceso che non passerà inosservato.

Un uomo sostiene di sapere la verità sulla morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara 17 ottobre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di un tassista sconosciuto, che metterà piede alla villa per fare una importante rivelazione.

L'uomo sostiene di conoscere tutta la verità sulla morte di Hunkar, dato che avrebbe assistito in prima persona a quanto sarebbe successo in quel terribile giorno in cui la mamma di Demir ha perso la vita.

Tuttavia, alcuni dettagli del racconto che farà questo tassista non coincideranno con la verità dei fatti, motivo per il quale Demir e Zuleyha sospetteranno che si tratti dell'ennesimo sciacallo che vuole solo speculare sulla morte della donna, in cambio di soldi.

Demir spietato e vuole vendicare sua mamma: anticipazioni Terra amara 18 ottobre

Sta di fatto che, dopo questa confessione, Demir si mostrerà sempre più spietato e pronto a rendere giustizia alla memoria della sua mamma.

Le anticipazioni di Terra amara del 18 ottobre rivelano che l'uomo si metterà sulle tracce di un testimone che potrebbe essere affidabile per far luce sulla morte di Hunkar.

Questa volta, però, il ricco Yaman si dirà pronto a tutto pur di far emergere la verità: vuole uccidere personalmente l'assassino di sua madre.

Il modo di fare di Demir finirà per preoccupare moltissimo Zuleyha, la quale chiederà a Sadi di riferire solo a lei tutte le novità sul caso, così da evitare che il padre di sua figlia possa compiere delle follie e mettersi nei guai.