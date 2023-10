L'appuntamento con Terra Amara continua su Canale 5 e le anticipazioni di giovedì 19 ottobre annunciano grandi novità.

Fikret esprimerà a suo cugino i dubbi sulla relazione che sta nascendo su Mujgan, non nascondendo i suoi timori per quello che prova. Successivamente, l'uomo tornerà al ranch ubriaco e tratterà in malo modo Mujgan. Nel frattempo, Zuleyha osserverà Demir in compagnia di Adnan e sarà molto confusa su quello che prova per suo marito.

Anticipazioni Terra amara: Fikret sarà spaventato dalla storia con Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara di giovedì 19 ottobre raccontano che i riflettori saranno puntati su Fikret e la sua storia appena nata con Mujgan.

Tra i due è sembrato inevitabile lasciarsi trasportare dai sentimenti, ma presto l'uomo inizierà a pentirsi di essersi fatto avanti. Dopo aver parlato con Fekeli, Fikret sembrerà ancora più orientato a prendere le distanze da Mujgan. Suo zio, infatti, gli dirà che se non è sicuro dei suoi sentimenti è meglio non illudere la dottoressa che per amore ha già sofferto troppo. Quando incontrerà suo cugino, Fikret parlerà con lui della sua situazione sentimentale e gli dirà che pur essendo molto preso da Mujgan pensa che sia meglio dimenticarsi di lei e rinunciare alla storia d'amore.

Anticipazioni puntata di giovedì 19 ottobre: Mujgan delusa da Fikret

La puntata di Terra amara giovedì 19 ottobre vedrà protagonista Fikret che confesserà a suo cugino di provare qualcosa di forte per Mujgan.

Nonostante tutto, però, il nipote di Fekeli aggiungerà di avere intenzione di allontanarsi dalla dottoressa per evitare ulteriori sofferenze. Quando rientrerà al ranch, Fikret troverà Mujgan ad aspettarlo. Lui, ubriaco, tratterà in malo modo Mujgan che sarà stupita e delusa dal suo comportamento e inizierà a temere che sia arrivata l'ennesima delusione in amore per lei.

Fikret ferirà Mujgan con il suo atteggiamento scostante e duro, ma riuscirà davvero a stare lontano da lei? Il sentimento che lega i due protagonisti è molto forte.

Zuleyha sempre più colpita piacevolmente dal comportamento di Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di giovedì 19 ottobre a casa Yaman regnerà un'armonia inimmaginabile fino a qualche settimana fa.

Zuleyha osserverà Demir in compagnia di Adnan e proverà una profonda tenerezza per suo marito che gioca con suo figlio. Il piccolo Adnan e suo padre andranno a dormire insieme dopo aver salutato la famiglia e Zuleyha non potrà trattenere i suoi dubbi sui sentimenti che inizia a provare per Demir. Sevda, come sempre, sarà pronta ad ascoltarla e a darle i consigli più giusti.