Le anticipazioni di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 5 all'11 novembre raccontano che Zuleyha e Demir appariranno sempre più legati e innamorati. A tal proposito, l'uomo non esiterà a raccontare alla moglie che un negoziante del paese ha osato offendere Sevda e che lui l'ha difesa pubblicamente.

La ritrovata sintonia tra Demir e Zuleyha intanto infastidirà non solo Umit, ma anche Fikret. Quest'ultimo nel frattempo confesserà finalmente a Mujgan di essere il figlio illegittimo del defunto Adnan Senior, sconvolgendo la vedova di Yilmaz.

Mujgan scopre la vera identità di Fikret

Durante le puntate di Terra Amara che andranno in onda da domenica 5 a sabato 11 novembre, il giovane Fekeli confesserà finalmente a Mujgan di essere in realtà il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman Senior e quindi di conseguenza di essere il fratellastro di Demir.

Intanto proprio quest'ultimo vivrà un momento felice al fianco della moglie, che gli ha dichiarato recentemente tutto il suo amore. I coniugi Yaman rilasceranno anche un'intervista al giornale, in cui dichiareranno di volersi impegnare per far progredire l'azienda così come l'intero paese. Da tale intervista, emergerà anche che la coppia è più innamorata che mai: tale unione infastidirà Umit, che comprenderà di aver ben poche speranze di riconquistare Demir.

Demir chiede di nuovo la mano di Zuleyha

Deciso a mantenere in piedi il suo matrimonio, Demir organizzerà una cena romantica per la moglie, durante la quale prima si scuserà per il male fattole in passato e per il modo in cui l'aveva costretta a sposarlo contro la sua volontà. Successivamente, Demir donerà un nuovo anello alla moglie e le chiederà nuovamente di sposarlo, stavolta senza alcun tipo di costrizione.

Altun accetterà di buon grado e si lascerà andare alla passione con il marito, desiderosa di dimenticare tutto il dolore nonché la sua relazione con Yilmaz.

Successivamente mentre Demir si troverà in un ristorante per un incontro di lavoro, verrà provocato da un vetraio di Adana. Quest'ultimo parlerà del passato di Sevda in maniera poco edificante, denigrando l'ex cantante.

Sarà così che Demir difenderà la reputazione della donna, al punto da rientrare a casa sporco di sangue. A quel punto Yaman racconterà si confiderà con la moglie raccontandole tutto l'accaduto.

Successivamente, dopo le dovute indagini di rito, Demir comprenderà che dietro gli attentati falliti ai danni della sua azienda, così come dietro i manifesti pubblicati in giro per il paese che infangano la reputazione degli Yaman, c'è Fikret.