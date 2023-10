Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una svolta importante legata alla vita sentimentale di Zuleyha. Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Zuleyha scoprirà di essere incinta del terzo figlio.

La protagonista si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita e dopo un momento di grande dolore e sofferenza, si dirà pronta a voltare pagina e dimenticarsi definitivamente di Yilmaz.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha volta pagina con Demir

Le nuove anticipazioni di Terra amara rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di lasciarsi alle spalle il passato e dimenticare Yilmaz.

La donna vivrà dei momenti di grande sofferenza in seguito alla morte dell'uomo, col quale sognava e desiderava di costruire un futuro.

Alla fine, però, si renderà conto che c'è un nuovo uomo che le sta facendo battere il cuore: trattasi di Demir, col quale ben presto ci sarà un ritorno di fiamma.

Tra i due si riaccenderà la fiamma della passione e questa volta sarà proprio Zuleyha a prendere in mano le redini della situazione per far sì che possa ritornare il sereno col padre della figlia.

Zuleyha dimentica Yilmaz e va avanti: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle prossime settimane di Terra amara rivelano che Demir resterà spiazzato dal desiderio di Zuleyha di voler passare una notte d'amore con lui, così da risvegliare quei sentimenti di un tempo.

Il ricco Yaman non si tirerà indietro e nel corso dei nuovi episodi Zuleyha confermerà la sua volontà di lasciarsi alle spalle il passato in maniera definitiva, provando così a dimenticarsi di Yilmaz.

I due riprenderanno in mano le redini della loro famiglia e si diranno nuovamente pronti a ripartire da zero, desiderosi di ricostruire il loro nido.

Demir scopre che Zuleyha è incinta: anticipazioni Terra amara

Tutto procederà per il verso giusto e col passare delle settimane ci sarà spazio anche per un ulteriore colpo di scena.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha scoprirà di essere in dolce attesa del suo terzo bambino.

La donna, in seguito a degli improvvisi malori, deciderà di sottoporsi a una serie di visite mediche, grazie alle quali scoprirà di essere incinta.

Una sorpresa inaspettata per Zuleyha, che in un primo momento preferirà non svelare la verità dei fatti al marito.

Demir non verrà a sapere subito della gravidanza di Zuleyha, salvo poi scoprirlo in un secondo momento grazie alla confessione di Sermin. A quel punto la donna non potrà negare l'evidenza e si dirà pronta ad accogliere questo terzo bambino con tutto il suo amore.