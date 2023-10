L'appuntamento con Terra amara prosegue con grande successo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate che presto arriveranno in tv, rivelano che Zuleyha sentirà il bisogno di recarsi al cimitero per far visita alla tomba del suo amato Yilmaz.

La donna, però, preferirà fare tutto di nascosto senza sapere che verrà tradita da una persona a lei cara, la quale svelerà tutto a Demir e in tal modo finirà per metterla nei guai.

Zuleyha ancora provata dalla morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nella fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che a distanza di un po' di mesi dalla morte di Yilmaz, Zuleyha si renderà conto di non aver superato definitivamente quello che per lei è stato un vero e proprio trauma.

Sì, perché il sogno della coppia di poter costruire una famiglia tutta loro è stato bruscamente spezzato dal terribile incidente in cui l'uomo ha perso la vita.

Zuleyha, dopo quel doloroso lutto, ha provato ad andare avanti e ha cercato di ricostruirsi una vita seppur con gran fatica.

E, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera turca, si renderà conto di non aver ancora superato del tutto questo tremendo lutto.

Sevda inganna e tradisce Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha, parlando con Sevda, le svelerà di sentire il bisogno di andare al cimitero per far visita alla tomba del suo defunto uomo.

Zuleyha vuole "parlare con lui" e svelargli quelle che sono le sensazioni che prova a distanza di mesi dal suo decesso, complice anche il riavvicinamento che c'è stato con Demir, che fa sperare in un ritorno di fiamma a tutti gli effetti.

Sevda incentiverà la scelta di Zuleyha di andare al cimitero in segreto e le consiglierà di portare dei fiori ad Yilmaz, scegliendo un tipo particolare, simbolo di amore incondizionato.

Demir scopre la verità su Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Tuttavia, Zuleyha non potrà immaginare di essere stata ingannata proprio dalla donna alla quale ha fatto la sua confessione.

Sì, perché le trame delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Sevda correrà subito da Demir per informarlo di quello che sta accadendo e in tal modo gli farà presente che Zuleyha sta andando al cimitero dal defunto Yilmaz.

Demir, quindi, scoprirà la verità su come stanno le cose e a quel punto deciderà di andare di nascosto al cimitero per ascoltare le parole della donna.

Il ricco Yaman non sarà per niente felice di questa situazione, al punto da ammettere di essere certo del fatto che Zuleyha non abbia mai dimenticato del tutto il suo Yilmaz.