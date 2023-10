Cambio programmazione per Terra Amara nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2023. L'appuntamento con la soap opera turca che continua ad appassionare gli spettatori di Canale 5 subirà delle modifiche dato che, anche questa settimana, non ci sarà spazio per la puntata domenicale.

Gli spettatori e appassionati della soap dovranno fare a meno dell'appuntamento domenicale di due ore, previsto fino a qualche settimana dalle 14:30 alle 16:30, mentre sabato pomeriggio ci sarà spazio per la messa in onda di tre episodi inediti.

Cambio programmazione per Terra amara: la soap prosegue solo sabato 14 ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara prevede che anche questa settimana la soap andrà in onda con un'unica puntata extra-large che sarà trasmessa sabato 14 ottobre.

A partire dalle 14:10 circa, andranno in onda ben tre episodi inediti della soap turca con protagonisti Yilmaz e Zuleyha, in grado di appassionare sempre più gli spettatori italiani.

Domenica 15 ottobre, invece, non è prevista la messa in onda della soap in prima visione assoluta: anche questa settimana, quindi, gli spettatori dovranno fare a meno delle puntate inedite di Terra amara nel daytime domenicale, dato che al suo posto ci sarà Amici 23.

Amici 23 spazza via Terra amara: cambio programmazione 15 ottobre

Il talent show di Maria De Filippi sarà regolarmente in onda di domenica pomeriggio fino a metà dicembre, quando poi inizierà la consueta pausa in attesa della ripresa ai primi di gennaio 2024.

E, in quel periodo, non si esclude che Mediaset possa puntare nuovamente sulle puntate speciali della soap opera campione di ascolti nel daytime domenicale, così da tener testa agli ascolti di Domenica In condotto da Mara Venier.

Di conseguenza, tutti gli spettatori che si ritroveranno "orfani" dell'appuntamento domenicale in prima visione con la soap opera potranno godere del vantaggio di vedere le repliche della settimana su La5.

Dalle 7 del mattino fino alle 12 circa, saranno ritrasmessi gli episodi di Terra amara andati in onda in settimana su Canale 5.

Zuleyha riscopre l'amore per Demir: anticipazioni Terra amara

Intanto, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Terra amara presto in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la presa di coscienza da parte di Zuleyha su quelli che sono i veri sentimenti che nutre nei confronti di Demir.

Zuleyha, infatti, si renderà conto che a distanza di un po' di tempo dalla morte di Yilmaz, sente di provare ancora qualcosa di forte nei confronti di Demir [VIDEO].

Per tale motivo, quindi, Zuleyha deciderà di concedersi una seconda chance con Demir e seppur con grande fatica, i due rimetteranno insieme i cocci del loro matrimonio, pronti a viversi questo ritorno di fiamma alla luce del sole.