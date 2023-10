In Terra Amara anche Fikret avrà un lieto fine in fatto di sentimenti, anche se per raggiungerlo dovrà superare diversi ostacoli e attimi di sofferenza, come la morte di Müjgan. Avrà la sua rivincita in amore durante il finale di serie, quando sposerà Zeynep e dalla loro unione nascerà una bambina, a cui darà proprio il nome di Müjgan.

Fikret rischia di perdere Müjgan

Fikret è un ragazzo dall'animo tormentato. Il suo unico pensiero è vendicarsi di Demir, ma nel suo cuore ha anche spazio da dedicare all'amore. Proprio nelle puntate in onda attualmente su Canale 5 sta iniziando una sorta di flirt con Müjgan, che nonostante le buone intenzioni non finirà bene.

Lei scoprirà il suo lato più "maligno", come aver indotto una ex fidanzata a togliersi la vita, in più non tollererà che la sua vita sia dedicata 24 ore su 24 a questa vendetta contro Demir. Per questo gli darà un aut aut: deve scegliere se vivere il loro amore a 360 gradi oppure continuare la sua inutile battaglia contro Demir.

Müjgan muore in un incidente aereo

Fikret metterà da parte Müjgan, ma dopo un po' si renderà conto che è la cosa più importante della sua vita. Correrà vero l'aeroporto di Adana luogo in cui si troverà Müjgan, vista la sua intenzione di trasferirsi a Istanbul, ma non riuscirà a parlarle.

A ogni modo sa che avrà l'opportunità di sistemare le cose: appena Müjgan tornerà a Çukurova le chiederà di sposarlo.

Le cose, però, non andranno come sperato: l'aereo su cui viaggerà Müjgan cadrà e la ragazza morirà.

Fikret riceve un due di picche da Züleyha

Fikret dovrà affrontare questo lutto, ma dopo tanto tempo il suo cuore inizierà a battere per un'altra donna: Züleyha. Lui le starà vicino dopo la scomparsa di Demir e la cosa farà scaturire in lui un sentimento profondo, ma non corrisposto.

Züleyha si innamorerà di Hakan, l'acerrimo nemico di Fikret. Sarà dispiaciuta di dare un dolore al ragazzo, ma non potrà fare altrimenti.

Il matrimonio con Zeynep e la nascita di Müjgan

Fikret, però, riuscirà a mettere da parte anche l'amore per Züleyha grazie a Zeynep, la donna che incontrerà durante il finale di serie e che gli ridarà la gioia di vivere.

Durante l'ultima puntata si sposeranno, non senza problemi visto che Vahap, un personaggio che entrerà nel cast durante la quarta stagione, proverà a ucciderlo.

Fikret, però, si salverà e con Zeynep avrà un futuro felice. Insieme cresceranno Kerem Ali, ma dalla loro unione nascerà anche una bambina. Fikret deciderà di omaggiare il suo primo grande amore, per questo chiamerà la figlia Müjgan. Quest'ultima e Kerem Ali diventeranno i nuovi capi della Cihan Cotton, l'azienda fondata da Fekeli, e la faranno diventare una fabbrica tessile, una delle più grandi di tutta la Turchia.