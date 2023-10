Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che tra Zuleyha e Demir ritornerà il sereno e i due saranno pronti a ripartire da zero e a ricominciare insieme la loro vita di coppia.

Le sorprese non mancheranno dato che, nonostante questo ritorno di fiamma con il padre di sua figlia, la donna non si dimenticherà del tutto di Yilmaz.

Zuleyha non perderà la buona abitudine di andare a trovarlo al cimitero, anche se finirà per essere scoperta da Demir, che non la prenderà per niente bene.

Zuleyha pronta a ripartire con Demir: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha e Demir saranno pronti a ripartire insieme da zero e a ricominciare il loro percorso di vita.

Un ritorno di fiamma che spiazzerà i vari cittadini di Cukurova e tutte le persone che hanno avuto modo di conoscere la donna, consapevoli delle sofferenze del passato provate proprio a causa del ricco Yaman.

Tuttavia Zuleyha deciderà di lasciarsi alle spalle il passato e voltare pagina.

Per lei, però, non sarà del tutto semplice dimenticare Yilmaz, colui che è stato il grande amore della sua vita, col quale sognava di poter iniziare una nuova vita.

Zuleyha va al cimitero da Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha continuerà a essere legata al suo defunto compagno e non perderà occasione per andare a trovarlo in cimitero, magari per portargli un fiore.

Zuleyha, però, non dirà a Demir di queste visite. Ben presto, però, sarà lo stesso Demir a scoprirlo.

Sarà Sevda a dirglielo, solo che ingigantirà la cosa, dicendo che Zuleyha si reca in cimitero ogni giorno, quando in realtà non è vero. A ogni modo Demir si arrabbierà, perché penserà che Zuleyha non lo ami veramente, per questo andrà anche lui in cimitero: vorrà vedere Zuleyha da Yilmaz con i suoi occhi.

Demir smaschera Zuleyha al cimitero e sbotta: anticipazioni Terra amara

La reazione di Demir, nel momento in cui scoprirà di questi incontri tra la sua compagna e il suo defunto uomo, non sarà delle migliori.

Andrà su tutte le furie e perderà le staffe, convinto al 100% che Zuleyha non abbia mai dimenticato del tutto Yilmaz e che sia ancora profondamente innamorata di lui.

Per tale motivo Demir si sentirà ingannato dalla donna che ha al suo fianco e finirà per rendersi conto di essere geloso di una persona che in realtà non c'è più.

Come si evolverà la situazione? Demir riuscirà a gestire questa sua immotivata gelosia oppure metterà la parola fine al suo ritrovato rapporto con la mamma di sua figlia?