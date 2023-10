Prosegue l'appuntamento con Terra Amara e le anticipazioni di sabato 21 ottobre annunciano un episodio imperdibile.

Per Behice arriverà la resa dei conti finale e dopo mesi trascorsi impunemente la donna non potrà più negare il suo omicidio di Hunkar. A smascherarla saranno Zuleyha e Sevda grazie all'aiuto dell'investigatore e della vicina di casa della ex cantante. Behice tenterà l'ultima disperata fuga, e dopo un aspro confronto con Demir e Fekeli la donna si lascerà cadere nel vuoto.

Anticipazioni Terra amara: Sevda capisce che Behice ha violato il suo domicilio

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 21 ottobre annunciano una puntata molto importante per il pubblico della soap turca. Ci sarà l'addio definitivo del personaggio di Behice, che dovrà affrontare l'ira della famiglia Yaman quando emergerà la verità sulla morte di Hunkar. Tutto avrà inizio quando Sevda, parlando con la sua ex vicina di casa, verrà a sapere che il giorno dell'omicidio della signora Yaman, Behice si è introdotta nella sua abitazione. La donna andrà subito a raccontare tutto a Zuleyha e con lei converrà che l'unico motivo che abbia potuto spingere la dark lady a violare il suo domicilio fosse incastrarla, lasciando nella sua casa i gioielli appartenenti a Hunkar.

Questo costituirà il tassello mancante che darà la certezza della colpevolezza di Behice.

Anticipazioni puntata di sabato 21 ottobre: Zuleyha mostra a tutti le prove contro Behice

Nella puntata di Terra amara che andrà in onda sabato 21 ottobre, grazie a Sevda si avrà la svolta decisiva nelle indagini contro Behice. Dopo aver scoperto che la donna si è introdotta in casa della ex cantante, Zuleyha metterà insieme tutti gli indizi con l'aiuto all'investigatore privato e capirà che a uccidere Hunkar è stata Behice, proprio come lei e Demir avevano sempre sospettato.

Zuleyha non perderà altro tempo e senza neanche avvisare suo marito correrà al circolo ad accusare pubblicamente Behice. La donna negherà nuovamente ogni suo coinvolgimento, ma quando Zuleyha mostrerà a tutti le prove delle sue parole, la situazione cambierà. La zia di Mujgan fuggirà dopo aver derubato Gaffur e aver preso la macchina della dottoressa.

L'ultima disperata fuga di Behice termina con la sua morte

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il destino di Behice si concluderà con un'ultima disperata fuga. Sulle tracce della donna ci saranno Fekeli e Zuleyha, ma presto arriverà anche Demir che avvisato da Sermin di quanto è accaduto al circolo cercherà soltanto vendetta. Naturalmente anche Fikret e Mujgan proveranno a raggiungere Behice, ancora scossi dalla tremenda verità che Zuleyha ha rivelato a tutti. L'inseguimento si concluderà sul ciglio di un burrone, con un drammatico confronto con Fekeli che proverà a convincere la donna a costituirsi. Al suo arrivo Demir sarà pronto a togliere la vita all'assassina di sua madre e vendicarsi finalmente per tutto il dolore che ha provato per colpa sua. Behice, tuttavia, non gli darà questa soddisfazione e resterà fedele al suo personaggio: dopo un sorriso sprezzante, la donna si lascerà cadere nel vuoto e metterà fine lei stessa alla sua vita.