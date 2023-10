L'appuntamento con Terra Amara continua su Canale 5 e le anticipazioni di venerdì 27 ottobre annunciano nuovi colpi di scena.

Fikret inizierà la sua vendetta contro Demir e saboterà la sua azienda, ma Fekeli lo seguirà e gli chiederà delle spiegazioni. A quel punto, l'uomo non potrà far altro che confessare la sua verità: Adnan Yaman è suo padre. Ali Rahmet capirà finalmente il motivo di tanto risentimento da parte di suo nipote per la famiglia di Demir e si renderà conto che la sua sete di vendetta non si placherà facilmente.

Anticipazioni Terra amara: Fikret lascerà i rubinetti aperti alla fabbrica Yaman

Le anticipazioni di Terra amara di venerdì 27 ottobre raccontano che Fikret tornerà in primo piano. Dopo aver accompagnato Mujgan a seppellire sua zia Behice, l'uomo riprenderà coscienza del suo obiettivo principale e si darà da fare per distruggere Demir. Dopo aver cenato al ranch con la sua famiglia, Fikret si recherà alla fabbrica del latte Yaman e lascerà tutti i rubinetti aperti per mandare in rovina l'azienda. L'uomo, tuttavia, non si accorgerà che Fekeli lo ha seguito e quando lascerà il capannone dovrà affrontare suo zio. Molto arrabbiato, Ali Rahmet pretenderà delle spiegazioni da Fikret e lo porterà in un luogo tranquillo per poter parlare bene di quello che ha appena fatto.

Anticipazioni puntata di venerdì 27 ottobre: Fekeli seguirà Fikret

La puntata di Terra amara di venerdì 27 ottobre vedrà al centro dei riflettori il rapporto tra Fikret e Fekeli che arriverà a un punto di svolta. Dopo aver seguito suo nipote, Ali Rahmet si renderà conto del reato commesso ai danni dell'azienda Yaman e chiederà il motivo del suo gesto.

Messo alle strette, Fikret non potrà far altro che raccontare la verità. Con una rabbia a lungo trattenuta, l'uomo confesserà a suo zio: "Adnan Yaman era mio padre", lasciandolo senza parole. Fekeli non riuscirà a credere alle parole di Fikret che continuerà a raccontargli tutta la sua storia, motivando il suo odio per Demir.

Il duro confronto tra Ali Rahmet e suo nipote farà emergere la verità sul passato

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che venerdì 27 ottobre emergerà tutta la verità sull'oscuro passato di Fikret. Quest'ultimo, in lacrime e preso dalla rabbia, spiegherà a Fekeli tutta la sofferenza vissuta da bambino a causa del rifiuto di suo padre. Fikret racconterà la povertà e l'umiliazione subite da sua madre per colpa di Adnan Yaman e la promessa che in punto di morte aveva fatto alla donna. Ali Rahmet capirà che un'altra guerra sta per iniziare a Cukurova e a nulla serviranno le sue parole volte a calmare la rabbia di suo nipote. Fikret si dirà più che mai deciso a far pagare a Demir le colpe di suo padre per ottenere un po' di giustizia.